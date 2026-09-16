TRENDYOL Süper Lig’de sezonun ilk yarısının önemli bölümünü kapsayan 7-16. haftaların maç programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Programla birlikte Corendon Alanyaspor’un 10 haftalık süreçte oynayacağı karşılaşmaların tarih ve başlama saatleri de belli oldu.

Turuncu-yeşillileri bu periyotta yoğun bir fikstür bekliyor. Alanyaspor, 10 karşılaşmanın 5’ini Alanya Oba Stadyumu’nda, diğer 5’ini ise deplasmanda oynayacak. Fikstürde özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanları dikkat çekiyor.

10 MAÇLIK SERÜVEN ALANYA’DA BAŞLAYACAK

Corendon Alanyaspor, açıklanan programdaki ilk karşılaşmasına 10 Ekim Cumartesi günü çıkacak. Turuncu-yeşilliler, 7. haftada saat 16.00’da Erzurumspor FK’yı Alanya Oba Stadyumu’nda konuk edecek.

Alanyaspor bir sonraki hafta ise İstanbul’a giderek Fenerbahçe ile karşılaşacak. Chobani Stadyumu’ndaki mücadele 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

TRABZONSPOR ALANYA’YA GELECEK

Turuncu-yeşilliler 23 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Kocaelispor’u ağırladıktan sonra, 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Gençlerbirliği’ne konuk olacak.

haftada ise Alanya Oba Stadyumu önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Alanyaspor, 8 Kasım Pazar günü saat 18.30’da Trabzonspor’u konuk edecek.

ARALIK AYINDA ZORLU DEPLASMANLAR

Milli ara sonrasında Alanyaspor, 22 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Ardından 27 Kasım Cuma günü saat 20.00’de TÜMOSAN Konyaspor’u Alanya’da ağırlayacak.

haftada Diyarbakır deplasmanına gidecek olan turuncu-yeşilliler, 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

SON İÇ SAHA MAÇI SAMSUNSPOR’LA

Alanyaspor’un açıklanan program kapsamında Alanya Oba Stadyumu’ndaki son karşılaşması Samsunspor’a karşı olacak. Mücadele 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak.

Turuncu-yeşilliler, 16. haftada ise İstanbul’da Galatasaray’ın konuğu olacak. RAMS Park’ta 19 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

ALANYASPOR’UN 7-16. HAFTA PROGRAMI

7. Hafta: 10 Ekim Cumartesi, 16.00 – Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK

8. Hafta: 17 Ekim Cumartesi, 19.00 – Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor

9. Hafta: 23 Ekim Cuma, 20.00 – Corendon Alanyaspor-Kocaelispor

10. Hafta: 2 Kasım Pazartesi, 20.00 – Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor

11. Hafta: 8 Kasım Pazar, 18.30 – Corendon Alanyaspor-Trabzonspor

12. Hafta: 22 Kasım Pazar, 16.00 – Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor

13. Hafta: 27 Kasım Cuma, 20.00 – Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor

14. Hafta: 5 Aralık Cumartesi, 16.00 – Amed Sportif Faaliyetler-Corendon Alanyaspor

15. Hafta: 12 Aralık Cumartesi, 16.00 – Corendon Alanyaspor-Samsunspor

16. Hafta: 19 Aralık Cumartesi, 19.00 – Galatasaray-Corendon Alanyaspor

TFF’nin açıkladığı takvime göre Süper Lig’in ilk yarısı, 21 Aralık Pazartesi günü oynanacak 16. haftanın son karşılaşmasıyla tamamlanacak. (Mehmet TUNÇ)