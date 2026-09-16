ALANYA Belediyespor, 2026-2027 sezonu öncesinde düzenlediği kahvaltı programında Alanya’da görev yapan yerel medya mensupları ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Mezza Gurme Restoran & Market’te gerçekleştirilen toplantıya Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu, Başkan Yardımcısı Şükrü Bingöl, Kulüp Müdürü Serdar Esen, ON Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol A Takımı Başantrenörü Serkan Oğuz ve Yardımcı Antrenör Ömer Balık katıldı. Toplantıda kulübün yeniden yapılanma süreci, spor ve etkinlik turizmi, uluslararası organizasyonlar, plaj sporları, altyapı çalışmaları, mali kaynaklar, sosyal sorumluluk projeleri, tesislerin durumu ve erkek voleybol takımının yeni sezon hazırlıkları ele alındı.

‘ALANYA BELEDİYESPOR’A FARKLI BİR FONKSİYON YÜKLÜYORUZ’

Alanya Belediyesi’nin sosyal politikalardan sorumlu başkan danışmanlığı görevini de yürüten Faruk Konukçu, kulüp başkanlığında iki yılı geride bıraktıklarını belirterek yeni dönemde kulübün bütün branşlarını kapsayan bir yapılanma yürüttüklerini söyledi. Alanya Belediyesi’nin stratejik planında spor ve etkinlik turizminin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Konukçu, turizm faaliyetlerinin belirli aylara yoğunlaşmasının kent ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Spor ve etkinlik turizmiyle Alanya’da yılın tamamına yayılan bir hareketlilik oluşturmak istediklerini anlatan Konukçu, şunları söyledi: “Biz bu şehri dönüştürme, yapısal sorunlarını çözme ve 12 ay yaşayan Alanya hedefiyle geldik. Bütün çalışmalarımızı da buna göre uyumlandırdık. Bu stratejik planın içerisinde Alanya Belediyespor çok önemli bir yer oluşturuyor.” Kulübün 1990 yılından bugüne uzanan geçmişinde önemli başarılar ve emekler bulunduğunu vurgulayan Konukçu, önceki dönemlerde kulübe katkı sağlayan yöneticilere ve gönüllülere teşekkür etti. Geçmişten devralınan spor kültürünü yeni hedeflerle geliştirmeye çalıştıklarını belirten Konukçu, Alanya Belediyespor’un yalnızca müsabakalara katılan bir kulüp değil, kentin spor turizmi stratejisinin de bir parçası olmasını amaçladıklarını ifade etti.

‘22 ULUSLARARASI ORGANİZASYONA İMZA ATTIK’

Ulusal ve uluslararası spor federasyonlarıyla ilişkileri güçlendirdiklerini belirten Konukçu, federasyonların organizasyon takvimlerinde yer alan etkinlikleri Alanya’ya kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Konukçu, “22 uluslararası organizasyona imza attık. Bir kısmını gerçekleştirdik, bir kısmını da önümüzdeki dönemlerde peyderpey gerçekleştireceğiz.” dedi. Alanya’nın geçmişten gelen organizasyon deneyimine sahip olduğunu ifade eden Konukçu, belediyenin insan kaynağı, ekipmanı ve tesislerinin bu süreçte önemli rol oynadığını anlattı. Gerçekleştirilen organizasyonların ardından uluslararası federasyonlardan ve katılımcı ülkelerin temsilcilerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Konukçu, kentin spor organizasyonları konusundaki birikiminin korunması gerektiğini belirtti. Spor ve etkinlik turizmini yalnızca belirli bir yönetim dönemine ait proje olarak görmediklerini dile getiren Konukçu, bu yaklaşımın Alanya’nın uzun vadeli stratejisinde kalıcı hale gelmesini istediklerini söyledi.

SPOR TURİZMİNDE YENİ PAZARLAR HEDEFLENİYOR

Alanya’nın deniz, güneş ve kum turizminin yanı sıra spor amaçlı seyahat eden ziyaretçilere de hitap edebileceğini belirten Konukçu, Akdeniz’deki farklı turizm destinasyonlarının spor turizmi faaliyetlerini incelediklerini anlattı. Bisiklet, badminton ve plaj sporları gibi alanlarda önemli bir uluslararası ziyaretçi hareketliliği bulunduğunu ifade eden Konukçu, Alanya’nın sahil şeridi, konaklama kapasitesi ve hizmet altyapısıyla bu pazardan daha fazla pay alabileceğine inandıklarını söyledi. Konukçu, Alanya’yı katıldıkları turizm fuarlarında spor ve etkinlik turizminin yeni adreslerinden biri olarak tanıtmaya çalıştıklarını belirterek özellikle ekim ayında gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlara dikkat çekti.

DÜNYA PLAJ FUTBOLU KULÜPLER ŞAMPİYONASI ÜÇ YILLIĞINA ALANYA’DA

Toplantının öne çıkan açıklamalarından biri Dünya Plaj Futbolu Kulüpler Şampiyonası’na ilişkin oldu. Portekiz’de gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda organizasyonun üç yıllığına Alanya’da düzenlenmesi için anlaşmaya vardıklarını açıklayan Konukçu, ilk turnuvanın 26 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacağını söyledi. Konukçu, “Dünya Plaj Futbolu Kulüpler Şampiyonası’nı üç yıllığına Alanya’ya aldık. İlk büyük turnuvamızı 26 Ekim-1 Kasım arasında Alanya’da yapacağız.” ifadelerini kullandı. Alanya Belediyespor Plaj Futbolu Takımı’nın geçmişine de değinen Konukçu, takımın ilk turnuvasına 2006 yılında katıldığını ve 2026’nın plaj futbolundaki 20. yıl olduğunu belirtti. Dünya şampiyonası öncesinde takımın geçmişini konu alan bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını anlatan Konukçu, geçmiş yıllarda forma giyen sporcuları Alanya’ya davet etmek ve kendilerine plaket vermek istediklerini söyledi. Davet edilmesi düşünülen isimler arasında eski milli futbolcu Ümit Davala’nın da bulunduğunu aktaran Konukçu, plaj futbolunun Alanya’daki geçmişini yeni kuşaklara tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

PLAJ SPORLARI MERKEZİNE FIVB’DEN MÜKEMMELİYET MERKEZİ STATÜSÜ

Konukçu, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nin uluslararası alanda kazandığı statünün sporcu yetiştirme hedefleri açısından önemli olduğunu vurguladı. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından Center of Excellence (Mükemmeliyet Merkezi) statüsüne tescil edilen Alanya’daki 23 Project Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nin uluslararası kuruluşlarla yürütülecek eğitim çalışmalarında da kullanılacağını belirten Konukçu, Alanya’da yetişen sporcuların milli takımlara ve uzun vadede olimpiyatlara uzanan bir gelişim sürecine dahil olmasını hedeflediklerini söyledi. Konukçu, “Biz sadece yurt dışından uluslararası sporcuların gelip yarışıp gittiği bir kent olmasını istemiyoruz Alanya’nın. Bu organizasyonlarda kendi sporcularımızın yarışmacı olmasını istiyoruz.” dedi. Bu amaçla kulübün branşlarında antrenman programlarını değiştirdiklerini ve altyapı antrenörlüğü yapılanmasını yeniden ele aldıklarını ifade eden Konukçu, uluslararası organizasyonların kentteki çocukların sporcu gelişimine de katkı sağlaması gerektiğini vurguladı. Konukçu, “Kendi çocuklarımızı milli takımlarımızla olimpiyatlarda görme konusunda inancım çok yüksek. İnanç tek başına yeterli değil. Bu başlı başına bir organizasyon meselesi. Antrenman programları da dahil her şeyin buna göre dönüştürülmesi gerekiyor” diye konuştu.

MAHALLE TURNUVASINA 40’TAN FAZLA TAKIM BAŞVURDU

Konukçu, Alanya Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek mahalle futbol turnuvasının hazırlıkları hakkında da bilgi verdi.

“1. Alanya Belediyesi Mahalle Turnuvası – Ali Nazım Köseoğlu Sezonu” adıyla gerçekleştirilecek organizasyona 40’tan fazla takımın başvurduğunu açıklayan Konukçu, kura çekiminin 21 Eylül Pazartesi günü Alanya Kültür Merkezi B Salonu’nda yapılmasının planlandığını söyledi. Turnuvanın yalnızca futbol müsabakalarından oluşmadığını belirten Konukçu, mahalle kültürünün güçlendirilmesi, kuşakların bir araya getirilmesi ve mahalle sakinleri arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi gibi hedeflerinin de bulunduğunu anlattı. Turnuvaya adı verilen Ali Nazım Köseoğlu’nun Alanyaspor’un kuruluşundaki rolüne değinen Konukçu, Köseoğlu’nun yaşamını ve kente katkılarını yeni kuşaklara tanıtmak istediklerini söyledi. Köseoğlu’nun aile üyelerini kura çekimine ve kupa törenine davet ettiklerini belirten Konukçu, organizasyon için bir tanıtım videosu da hazırladıklarını aktardı. Konukçu, “Şehrin değerlerini yeni kuşaklara aktarmak da bizim sorumluluğumuzda. Umarım bu turnuva vesilesiyle mahallelerimizde daha güçlü insani ilişkilerin kurulmasına katkı sağlarız.” ifadelerini kullandı.

‘EFELER LİGİ’NDEKİ TAKIMIMIZ KULÜBÜN AMİRAL GEMİSİ’

Alanya Belediyespor’un Efeler Ligi’nde mücadele eden erkek voleybol takımını kulübün “amiral gemisi” olarak nitelendiren Konukçu, profesyonel takımın yalnızca sportif sonuçlarıyla değil, federasyonlarla kurulan ilişkiler açısından da önemli bir işlev üstlendiğini söyledi. Türkiye Voleybol Federasyonuyla geliştirdikleri ilişkilerin farklı spor federasyonlarıyla yürütülen çalışmalara katkı sağladığını belirten Konukçu, Alanya’da gerçekleştirilen modern pentatlon ve hentbol organizasyonlarını örnek gösterdi. Federasyonlarla ilişkilerin güçlenmesinin Alanya’ya yeni ulusal ve uluslararası organizasyonlar kazandırılması açısından önemli olduğunu ifade eden Konukçu, kulübün sürdürülebilir bir mali ve sportif yapı oluşturmayı amaçladığını kaydetti. Farklı kulüplerden yöneticilerin Alanya’ya gelerek tesisleri ve çalışma sistemini incelediğini söyleyen Konukçu, sınırlı bütçeyle rekabetçi bir takım oluşturma konusunda deneyimlerini diğer kulüplerle paylaştıklarını anlattı.

SPOR OKULLARININ AYLIK GELİRİ 2 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Spor okullarının gelirlerindeki değişimi de paylaşan Konukçu, göreve başladıkları dönemde yıllık 1,1 milyon lira olan spor okulu gelirinin bugün aylık yaklaşık 2 milyon liraya ulaştığını, bunun yıllık karşılığının ise yaklaşık 24 milyon lira olduğunu açıkladı. Kulübün gelir kaynaklarını artırırken sosyal sorumluluk çalışmalarını da sürdürdüğünü belirten Konukçu, spor okullarından elde edilen gelirlerin bir bölümünü ekonomik desteğe ihtiyaç duyan çocuklar için kullandıklarını söyledi. Konukçu, spor faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle birlikte kulübün yıllık kurumsal gelirinin yaklaşık 50-55 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

YAKLAŞIK 500 ÇOCUK ÜCRETSİZ SPOR YAPIYOR

Alanya Belediyespor bünyesinde ekonomik koşulları nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan yaklaşık 500 çocuğa ücretsiz spor imkanı sağladıklarını açıklayan Konukçu, bu çocukların spor kıyafetleri dahil ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Sporla sosyal politikaların birlikte yürütülmesine önem verdiklerini anlatan Konukçu, çocukların ekonomik koşullarından bağımsız olarak spor faaliyetlerine katılabilmesini amaçladıklarını söyledi. Konukçu, “Sporla sosyal politikanın entegre olmasını çok önemsiyorum. Özellikle ekonomik imkanları sınırlı çocukların anne babalarının koşulları içinde sıkışıp kalmamaları noktasında Belediyespor’un sosyal sorumluluk taşıması gerektiğine inanıyoruz.” dedi. Sporun çocukları sağlıklı bir yaşama yönlendirmede önemli araçlardan biri olduğunu ifade eden Konukçu, her çocuğun yarışmacı sporcu olmak zorunda olmadığını da vurguladı.

SPOR OKULUNDAN TAKIMA UZANAN YENİ YAPI

Kulübün sporcu yetiştirme modelini yeniden düzenlediklerini anlatan Konukçu, çocukların önce spor okullarında eğitim aldığını, yarışmacı sporcu potansiyeli taşıyanların ise takım çalışmalarına yönlendirildiğini belirtti. Spor okullarından kulüp takımlarına geçişi artırmak istediklerini söyleyen Konukçu, takıma seçilmeyen çocukların da spor yapmaya devam edebilmesinin temel ilkelerinden biri olduğunu ifade etti. Konukçu, “Önce spor okulunda yetiştiriyoruz. İçlerinde yarışmacı, elit sporcu olma potansiyeli olanlarla takımlaşarak devam ediyoruz. Takıma giremeyen çocukların da spor yapma hakkına saygı duyuyoruz. Önemli olan kısmın burası olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu. Kulüp bünyesindeki spor eğitimlerinin kurumsal bir sistem üzerinden yürütülmesini hedeflediklerini belirten Konukçu, antrenörlük yapılanmasında da bu doğrultuda değişiklikler yaptıklarını aktardı.

TESİSLERDE BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI

Kulübün kullandığı spor tesislerinin durumuna da değinen Konukçu, göreve geldikleri dönemde bazı tesislerde fiziki koşullar ve güvenlik açısından sorunlar bulunduğunu söyledi. Spor salonlarının aydınlatma, iklimlendirme ve diğer kullanım alanlarında çalışmalar yürüttüklerini belirten Konukçu, çadır salonlardaki koruyucu bariyer eksikliklerinin de giderildiğini ifade etti. Ağustos ayında tesislerin aydınlatmalarına ilişkin ihale gerçekleştirdiklerini anlatan Konukçu, futbol sahalarının bakım ve yenileme çalışmalarına da değindi. Sporcu güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Konukçu, “Önce çocuklara sağlıklı ve güvenli bir spor yapma ortamı inşa etmeniz gerekiyor. Şehirdeki spor yapma altyapısını güçlendirdiğimizi düşünüyorum.” dedi.

‘ALANYA BELEDİYESPOR’DA ALTINCI SEZONUMA BAŞLIYORUM’

Kulüp Başkanı Faruk Konukçu’nun ardından söz alan ON Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol A Takımı Başantrenörü Serkan Oğuz, kulüpte altıncı sezonuna başlayacağını söyledi. Alanya Belediyespor’a güçlü bir aidiyet duyduğunu belirten Oğuz, takımın Efeler Ligi’ne yükselme ve Avrupa kupalarına katılma süreçlerini değerlendirdi. İlk yıllarında play-off mücadelesi verdiklerini, ardından Efeler Ligi hedefini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Oğuz, üst lige yükseldikleri final etabını set kaybetmeden tamamladıklarını belirtti. Efeler Ligi’nde ilk dönemlerde ligi tanımayı ve kalıcı olmayı amaçladıklarını anlatan Oğuz, daha sonra Avrupa kupalarına katılma hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Büyük bütçeli rakiplerle mücadele ettiklerini belirten Oğuz, kadro planlamasında genç oyunculara, takım bütünlüğüne ve kulübe aidiyet duygusuna önem verdiklerini ifade etti.

‘GEÇEN SEZONDAN DERSLERİMİZİ ÇIKARDIK’

Geride kalan sezonun sonuçlarını değerlendiren Oğuz, sportif açıdan beklentilerinin altında kaldıklarını ancak takımın mücadeleden vazgeçmediğini söyledi. Özellikle beş sete uzanan karşılaşmalarda yaşanan kayıpların takım üzerinde psikolojik etki oluşturduğunu belirten Oğuz, sezonun ilk iki maçını da 3-2 kaybettiklerini hatırlattı. Oğuz, “Geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirmedik. Bu benim antrenör olarak yorumum. Ancak pes etmeyen bir takım görüntümüz vardı. Çok sayıda maçımız beş sete uzandı. Bunun psikolojik yıpranmasını yaşadık. Derslerimizi çıkardık ve yeni bir yapılanmaya gittik.” dedi.

YENİ KADRONUN YAŞ ORTALAMASI 24,7

Yeni sezon öncesinde kadroyu yeniden şekillendirdiklerini belirten Oğuz, önceki sezondan devam eden oyuncuların yanına yerli ve yabancı takviyeler yaptıklarını söyledi. Kendi yaptığı hesaplamaya göre takımın yaş ortalamasının 24,7 olduğunu açıklayan Oğuz, ligin en genç kadrolarından birine sahip olduklarını düşündüğünü ifade etti. Oğuz, “Kulübe inanan, aidiyet duygusu olan eski sporcularımız ve yeni takviyelerimizle bir kadro oluşturduk. Oyuncularımız buraya bir şeyler başarmak ve kariyerlerinde daha yukarı çıkmak için geldiler.” diye konuştu.

ZİRAAT BANKKART İLE ORTAK KAMP

Sezon öncesi hazırlıklarının üçüncü haftasında olduklarını belirten Oğuz, milli takım görevlerinde bulunan yerli ve yabancı oyuncuların kademeli olarak kadroya katıldığını söyledi. Ziraat Bankkart ile Alanya’da ortak kamp gerçekleştirdiklerini anlatan Oğuz, farklı takımlarla yapılan çalışmaların hazırlık sürecine katkı sağladığını ifade etti. Gelecek hafta Spor Toto’nun düzenleyeceği hazırlık turnuvasına tam kadro katılmayı planladıklarını açıklayan Oğuz, 8 Ekim’de Kupa Voley, 17 Ekim’de ise Efeler Ligi mücadelesine başlayacaklarını belirtti. Yeni sezon fikstürünü zorlu bulduğunu söyleyen Oğuz, her karşılaşmaya ayrı hazırlanacaklarını kaydetti.

‘BU TAKIM BÜTÜN ALANYA’NIN TAKIMI’

Alanya Belediyespor’un kentte daha fazla tanınması için okullarda çalışmalar yürüttüklerini belirten Oğuz, sporcularla birlikte öğrencilerle buluştuklarını söyledi. Her yıl yaklaşık 15-20 okulda etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini anlatan Oğuz, ziyaretlerde çocuklara voleybolu tanıttıklarını, öğrencileri ve ailelerini maçlara davet ettiklerini ifade etti. Kulüpte geçirdiği yıllar içinde tribünlerdeki seyirci ilgisinin arttığını gözlemlediğini belirten Oğuz, bu ilgiyi daha geniş kitlelere taşımak istediklerini söyledi. Oğuz, “Alanya halkının yüzde 70’i, yüzde 80’i burada bir voleybol takımı olduğunu bilsin ve maçlara gelsin istiyorum. Burası sadece Alanya Belediyespor değil, tamamen bütün Alanya’nın takımı.” dedi.

ALTYAPIDA 30 ÇOCUĞA ULAŞILDI, HEDEF 60

A takımın yanı sıra altyapı çalışmalarında da görev aldığını belirten Oğuz, antrenörlerin düzenli olarak okullarda sporcu taraması yaptığını söyledi. Altyapıda yalnızca yarışmacı sporcu seçimine değil, çocuklara voleybolu sevdirmeye de önem verdiklerini ifade eden Oğuz, 2016 doğumlu sporcu grubunda bir yıl önce hiç çocuk bulunmazken bugün 30 sporcuya ulaştıklarını açıkladı. Bu sayıyı 60’a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Oğuz, kulübün altyapısından yetişen 15 yaşındaki bir sporcunun milli takım çalışmalarına davet edilmesini örnek gösterdi. Uzun vadede A takım kadrosunda daha fazla Alanyalı sporcunun yer almasını istediklerini vurgulayan Oğuz, şöyle konuştu; “Belki üç dört yıl sonra A takımımızdaki 14 sporcunun beşi, altısı Alanyalı olacak. Neden olmasın? Ben buna inanıyorum. Altyapıda kalıcı bir sistem oluşturmak istiyoruz. Bir gün burada olmayabilirim ama geride sürdürülebilir bir yapı bırakmak benim için gurur olur.”

TEKNİK EKİPTE MİLLİ TAKIM DENEYİMİ

Oğuz’un konuşmasının ardından yeniden söz alan Konukçu, kulübün teknik ekibinde milli takımlarda görev alan isimlerin bulunduğunu belirtti. Başantrenör Serkan Oğuz ve Yardımcı Antrenör Ömer Balık’ın milli takım çalışmalarında yer aldıklarını aktaran Konukçu, istatistik ve fizyoterapi ekibindeki personelin de milli takım deneyimine sahip olduğunu söyledi. Konukçu, teknik ekibin birikimini genç antrenörlerin ve üniversite öğrencilerinin gelişimi için de değerlendirdiklerini anlattı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE STAJ İMKANI

Kulübün üniversitelerle iş birliği yaparak öğrencilere staj imkanı sunduğunu belirten Konukçu, istatistik, fizyoterapi ve antrenman bilimi alanlarında eğitim gören gençlerin profesyonel takım ortamında deneyim kazandığını söyledi. Kulüpte staj yapan bir fizyoterapi öğrencisinin daha sonra çim hokeyi milli takımıyla uluslararası bir organizasyona katıldığını örnek gösteren Konukçu, üniversite eğitiminin uygulamalı çalışmalarla desteklenmesine önem verdiklerini ifade etti. Konukçu, belediye bünyesinde de beslenme ve diyetetik ile çocuk gelişimi alanlarında staj çalışmalarına imkan sağladıklarını belirterek Alanya’daki üniversitelerle yürütülen iş birliklerini geliştirmek istediklerini söyledi.

KULÜP YÖNETİCİLERİ FEDERASYONLARDA DA GÖREV ALIYOR

Kulüp yönetiminin spor federasyonlarındaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Konukçu, yönetim kurulu üyesi Ayşegül Dursun Karaca’nın Türkiye Voleybol Federasyonunun plaj voleyboluyla ilgili kurulunda kulübü temsil ettiğini söyledi. Başkan Yardımcısı Şükrü Bingöl’ün ise Türkiye Bisiklet Federasyonu bünyesinde görev aldığını belirten Konukçu, Alanya’da düzenlenen Türkiye Kupası yol bisikleti final yarışlarında saha direktörlüğünü üstlendiğini aktardı. Triatlon federasyonunda da görev almak üzere talepleri bulunduğunu ifade eden Konukçu, federasyonlarla kurulan ilişkilerin Alanya’ya yeni organizasyonlar kazandırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

BASINLA YILDA ÜÇ BULUŞMA PLANLANIYOR

Toplantıda kulübün iletişim yapılanmasındaki değişiklikleri de açıklayan Konukçu, daha önce ağırlıklı olarak sosyal medya içerikleri üzerinden yürütülen basın çalışmalarını genişletmek istediklerini söyledi. Konukçu, basın mensuplarıyla düzenli toplantılar gerçekleştireceklerini belirtti. Sezon başında kahvaltı, devre arasında değerlendirme toplantısı ve sezon sonunda akşam yemeği olmak üzere yılda üç buluşma planladıklarını ifade eden Konukçu, kulübün çalışmalarını, mali ve sportif gelişmeleri ve sezon boyunca gelinen noktayı basınla paylaşmayı amaçladıklarını kaydetti. Toplantı, basın mensuplarının sorularının alınmasının ardından sona erdi. (Alanya Belediyespor)