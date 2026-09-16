Endonezya'da aylardır süren orman yangınları, ülkenin yedi eyaletinde 12 buçuk milyondan fazla insanı zehirli dumana maruz bıraktı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1 Eylül'de 50 bin 891 olan solunum yolu rahatsızlığı vakaları, 9 Eylül itibarıyla 113 bin 336'ya ulaştı.

Borneo Adası'ndaki Batı Kalimantan eyaleti, krizin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geliyor. Pontianak çevresinde görüş mesafesi ciddi oranda düşerken, gönüllü ekipler nefes darlığı çeken bölge halkına ve itfaiyecilere ev ev dolaşarak oksijen tüpü ulaştırıyor. Hükümet ise bölgeye yaklaşık bir milyon maske ile binlerce oksijen tüpü sevk ettiğini duyurdu.

VAKALAR HIZLA ARTIYOR

Pontianak'taki tek bir sağlık merkezinde eylül ayının ilk 11 gününde 187 kişi solunum güçlüğü sebebiyle tedavi altına alındı. Ocak ve temmuz ayları arasında yaklaşık 202 bin hektarlık alanın küle döndüğü ülkede, alevlerle mücadele için 50'yi aşkın hava aracı görev yapıyor. Operasyonlara Japonya tarafından gönderilen üç adet CH-47

Chinook tipi helikopter de destek veriyor.

EL NINO ETKİSİ NE KADAR SÜRECEK?

Son 11 yılın en şiddetli yangın sezonunu tetikleyen temel faktörlerin başında, uzun süren kuraklık ve güçlü El Nino hava olayları geliyor. Endonezya Orman Bakanlığı, beklenen yağışların gecikmesi durumunda alevlerin kasım ayının başına kadar etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.

Rüzgarın etkisiyle komşu ülkelere de yayılan duman bulutları, Malezya ve Singapur'da hava kalitesini tehlikeli sınırların üzerine taşıdı. Kirliliğin en ağır hissedildiği Malezya'nın Serian bölgesinde yerel makamlarca olağanüstü hal ilan edildi.