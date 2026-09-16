Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Alanya’yı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın 6’ncı dalga operasyonu kapsamında Alanya’da gözaltına alınan iki emniyet mensubu, işlemleri için Erzurum’a götürüldü. İki şüpheli, adli süreçlerinin ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ALANYA’DA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın 6’ncı dalgasında, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiaları kapsamında 7 ilde 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu açıklanmıştı.

Operasyonun Alanya ayağında ise Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde Tunceli’de görev yaptığı belirtilen iki emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Söz konusu personelin halen Alanya’daki KOM ve Trafik birimlerinde görev yaptığı bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

ERZURUM’A GÖTÜRÜLDÜLER

Alanya’daki gözaltı işlemlerinin ardından Erzurum’a götürülen iki emniyet mensubunun adli işlemleri tamamlandı. Edinilen son bilgiye göre iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Alanya ayağında gözaltına alınan iki emniyet mensubu açısından gözaltı süreci sona ererken, soruşturma kapsamındaki hukuki süreç devam ediyor.

6’ncı dalga operasyonunda daha önce adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 4’ü tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. DHA'nın 15 Eylül tarihli haberinde, bu kararlarla birlikte Gülistan Doku soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısının 36’ya yükseldiği bildirilmişti.

GÜLİSTAN DOKU 2020’DEN BERİ KAYIP

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor. Doku’nun cep telefonundan alınan son sinyalin Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde tespit edildiği, bölgede geniş çaplı arama çalışmaları yürütüldüğü ancak Doku’ya ulaşılamadığı daha önce açıklanmıştı.

Soruşturma 2026 yılında gerçekleştirilen operasyonlarla genişletildi. Son olarak 12 Eylül’de başlatılan 6’ncı dalgada, soruşturma sürecine müdahale edildiği ve delillerin karartıldığı yönündeki iddialar üzerinde durulduğu bildirildi.

Alanya’dan Erzurum’a götürülen iki emniyet mensubunun adli kontrolle serbest bırakılması, haklarındaki soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Dosyadaki inceleme ve adli süreç devam ediyor.