Alanya’da yaşayan Abdulkerim ve Pınar Çaltı çiftinin kızı, SMA hastası Ahmet Çaltı’nın ablası Beril Çaltı hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Beril’in vefatı, Çaltı ailesinin yanı sıra yakınları ve aileyi Ahmet’in SMA tedavisi sürecinden tanıyan çok sayıda kişide büyük üzüntüye neden oldu.

Beril Çaltı’nın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Mahmutlar Mahallesi Dörtyol Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi. Beril’in tedavi sürecine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, ailenin acı kaybının ardından yakınları ve sevenleri taziye mesajları paylaştı.

BERİL, KARDEŞİ AHMET’İN MÜCADELESİNDE DE YANINDAYDI

Çaltı ailesi Alanya kamuoyunda özellikle oğulları Ahmet Çaltı’nın SMA Tip 2 teşhisinin ardından başlatılan yardım kampanyasıyla tanındı. Dönemin yerel haberlerine göre Mahmutlar’da yaşayan aile için yürütülen kampanyaya vatandaşların yanı sıra esnaf, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticiler de destek verdi. Beril de kardeşinin tedavi mücadelesi sırasında ailesiyle birlikte kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer aldı.

Alanya Belediyesi tarafından 2021 yılında yayımlanan açıklamada da Beril’in adı kardeşi Ahmet ile birlikte geçmişti. Dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in aileye yaptığı ziyarette Ahmet ve ablası Beril’e oyuncak hediye edildiği belirtilmiş, Ahmet için yürütülen kampanyaya Alanya genelinde verilen desteğe dikkat çekilmişti.

AHMET İÇİN ALANYA SEFERBER OLMUŞTU

Ahmet Çaltı için yürütülen süreç, Alanya’da SMA hastaları adına gerçekleştirilen geniş katılımlı dayanışma çalışmalarından biri olmuştu. Yerel basında yer alan haberlerde sanayi esnafından vatandaşlara kadar farklı kesimlerin kampanyaya destek verdiği, bağış kumbaraları oluşturulduğu ve çeşitli yardım organizasyonlarının gerçekleştirildiği aktarılmıştı. Kampanyanın ilerleyen döneminde Ahmet’in tedavisine ulaşması aile ve destekçileri tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Ahmet’in tedavi sürecinden gelen olumlu gelişmeler de Alanya basınında geniş yer bulmuştu. 2021 yılında yayımlanan haberlerde, tedavisi devam eden Ahmet’in ilk adımlarını attığı belirtilmiş; anne Pınar ve baba Kerim Çaltı, süreç boyunca kendilerine destek veren Alanya halkına teşekkür etmişti. Bu gelişmenin paylaşıldığı görüşmede Beril Çaltı da ailesinin yanında yer almıştı.

SMA’DA ERKEN TANI VE TARAMA ÖNEM TAŞIYOR

Spinal Musküler Atrofi (SMA), Sağlık Bakanlığı tarafından kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olarak tanımlanıyor. Hastalık, kas hareketlerini kontrol eden motor nöronların etkilenmesi nedeniyle kas güçsüzlüğü başta olmak üzere beslenme ve solunum sorunlarına yol açabiliyor. Hastalığın seyri ve ortaya çıkış dönemi SMA tipine göre değişiklik gösterebiliyor; tanı alan hastaların uzun süreli uzman takibi gerekiyor.

Türkiye’de SMA ile mücadelede tedavinin yanı sıra erken tanı ve taşıyıcılık taramaları da sağlık sisteminin önemli başlıkları arasında bulunuyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde evlilik öncesi SMA taşıyıcı taraması ile yenidoğan SMA taraması uygulanıyor. Evlilik öncesi taramalarda taşıyıcılık açısından risk belirlenen çiftler ileri inceleme ve genetik danışmanlık için tıbbi genetik uzmanlarına yönlendiriliyor. Yenidoğan taramasında ise amaç, hastalığın mümkün olan en erken dönemde belirlenerek uygun sağlık takibinin başlatılması.

ÇALTI AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Yıllar önce Ahmet’in tedavi mücadelesi sırasında Alanya’nın yakından tanıdığı Çaltı ailesi, bu kez Beril’in vefatının acısını yaşıyor. Ailenin Ahmet için yürüttüğü kampanya döneminde dayanışmaya katılan ve süreci yakından takip eden kişiler de Beril’in ölümünün ardından üzüntülerini dile getirdi. Beril Çaltı, bugün Mahmutlar’da son yolculuğuna uğurlanacak.