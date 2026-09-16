ALANYA Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde stajlarını sürdüren yabancı uyruklu subay adaylarıyla bir araya geldi. Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk’in de katıldığı ziyarette, farklı ülkelerden Türkiye’ye eğitim amacıyla gelen misafir subay öğrenciler ağırlandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitimlerini sürdüren subay adaylarının Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Gambiya ve Arnavutluk’tan geldikleri belirtildi. Öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası olan staj programı kapsamında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

ALANYA’DA STAJ YAPIYORLAR

Teorik eğitimlerinin yanı sıra mesleki deneyim kazanmaları amacıyla gerçekleştirilen staj programına katılan misafir subay adayları, Alanya’daki çalışmalarını sürdürüyor.

Program kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki faaliyetleri yakından takip eden öğrenciler, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirme fırsatı buluyor.

KAYMAKAM ÖZTÜRK ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Makamında ağırladığı subay adaylarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Şakir Öner Öztürk, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öztürk, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ndeki eğitim süreçlerinin yanı sıra Alanya’da yürüttükleri staj çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Farklı ülkelerden gelen subay adaylarının Alanya’daki deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerini de dinleyen Öztürk, öğrencilerin eğitim hayatlarına yönelik temennilerini paylaştı.

BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öztürk, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk ile misafir subay adaylarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Öztürk, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Gambiya ve Arnavutluk’tan gelen öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diledi. (Mine UZUN)