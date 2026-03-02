Bilader, bu yaşıma sabıyn, benim çok eyi öğrendiğim bi şey var. O da avrad kısmına çatmayacaksın boba. Enercime huylaverir, çatıverirsen ziyanlı sen çıkarsın.

Benim avrat yer kenesi gibi bilader. Maşallah, avara durmayı hec hazetmez, çalışır hemene. Çenesi de guduz olmasa çok eyi, ayarı yog. Emme çenesi keçi çenesi yemiş gibi hemene çalışır.

Baccaya iniverir, iki evlek yer gazar, soğan, domati, biber, fasille eker. Misal o hafta eve eksig almadık. Avrad bulur, buluşturur bi yemek gor adamın önüne. Bi bakarsın baccadan ot toplamış, yemeğini etmiş. Öbürsünü cacığını, taa öbürsünü de sirkeli salatasını etmiş.

Avrada dedim ki:

"Avrad, her gün ot yeye yeye motoru bozdum, ötürük oldum. Beleşi hazedersin emme içi aralı bi şey pişir endeni. Eyice dünya otunu yiyirendim. Gedeydeki kara sığır bile benim gadar ot yemeyoru" dedim.

Benim avrad çeneli, cuns bilader, lafın altında kalır mı:

"Çatokuna oyna da yarmacandan yarıl! Evel senin motorun hec durumu da suçu ota bulma. Geceli gündüzlü zard zard çalışır" deyi çıldırıverdi.

Dediğime pişman oldum bilader. Dediğim günün akşamı yemek de pişirmedi inadına. Mecbur çökelekle zeytinle karnımı doyurdum.

Bundan soona avrad işine karıştığım yog. Ne üstüme vazife bilader.

Benden böylük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.