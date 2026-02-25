Hööle esginin metgin usdaları aglıma geliverdi. Yapı usdalarından Mamıdseydili Rifad Usda, gene Mamıdseydili Murad Usda, gene Mamıdseydili Abdış'ın Sadıg Usda, ordan geçiverelim demirçi usdalarına. İlg aglıma geliveren Garazor Dayı. Ordan geçiverelim terzilere. Terzi Yaşar, Terzi Selim, Naylon Terzi. Ordan geçiverelim marangozlara. Zehni Usda, Gücü İmam, Gırbızlı Cemal Usda. Ordan geçiverelim, dondurmacılardan Bamyacı Kemal Usda. Ordan geçiverelim, Galeyçi Arzının Hasan Usda. Ordan geçiverelim isgelenin meşur hamballarına. Hambal Kerim, Gıpık. Ordan çalgıcılara geçelim. Davılcı Galip. Gadınların düüncüsü Obalı Gara Aşa Aba, Melahad Aba. Ordan geçiverelim kelle paça usdası Aşcı Memiş. Ordan geçiverelim Arap Memed.

Bilader endee size sayıverdiim usdaların alayı da hindi bu dünyadan göçdü geddi. Hepisine Allah ıramed eylesin. Seneye kim öle, kim gala? Bu dünya iki kapılı bi handır, bi kapısından girersin, öteki kapısından ötööze aşar gedersin. Endee ötööz dedim yer de topraan altı. İşdacıka engi saydıım usdaların alayı da ötööze aşdı geddi. Nur içinde yadsınlar.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.