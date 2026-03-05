Bilader güccüklüğümde Elikesiin üssakasındaki Asar'da Öküzoolu'nun deri çökelii meşurudu. İramedli bobamla Hacımemedli'den, Yasırali'dan yürüyerek bir iki sefir endee Öküzoolu'ndan deri çökelii almaya geddiidig. Duyduğuma göre Öküzoolu Memed Emmi ölmüş. Oolu hindi engi goyunculug, geçicilig işini boşlamış deyollar. Davarcılığı boşlayınsıra deri çökelini de yapmaavermişler. Hayıladır hööle ağzımın dadıyla bi deri çökelii yeyemedim. Öndün bazarda birki tanıdım, derinin içinde var emme lekin dadı esgi deri çökeliglerini dudmaayoru. Sordum "Endee çökelig nerden?" deyi. Gonya-Bozgır tarafındanımış bilader. Esgiden Söbüçimen Yaylası'na göçenlerin de deri çökelii eyi olurdu. Söbüçimen'in otu purçu hayvana eyi gelirmiş. Ööle demen bilader. Yügseg yayla dedinmidi akan sular durur. Davarının eti güzel olur, südü gaymaglı olur, yoordunu yedigsire yeyesin gelir. Çökelii de, peyniri de bi başka olur. De gabbe deli dünya dee. Halım vagdım yerinde olsa, engile bi yügseg yaylaya varıb gediceen. Eyice yaylaacan. Yaylamassam da boylaacam. Bilader, bu boyla lafını bilemeyen olur beliki. Boyla deyi, yaylada galamasan da arada bi gedib gelmen ilazım manasında denir. Benikinin alayı da hayal. Çakal "Yaz gelse de, yaylaya bi çardag yapsam da gedsem" demiş. Yaz geldigden soona da "Çardaa yapanın da, gedenin de" deyi gaynaa takıladmüş. Beniki de o hesab. Bilader, yarın da deri çökelii nahıl yapılır, onu annadıvericem.

Benden bönlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.