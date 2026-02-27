Bilader, benim en haz ettiğim ağaçlardan biri de payam ağacı. İramedli ninem "Payamlar çiçek açdı, kızlar herife kaçdı" deridi. Yangınım payam ağacının çiçeklerine. Hindi gelinlik kız gibi süslendi ağaçlar. Yağmur da yağınca haylıca payam çiçeği dökülegaldı yere. Ondan sonacığıma da engi dökülmeyen çiçekler dökülür. Ortalere çağla çıkmaya başlar. Dee eskiden bizim evin önünde bi diş payamı varıdı. Diş payamı dediğim, hööle dişinile giriveridin. Tadda duzak gurardım aaca. Baştangara guşu endee tadda duzağın içine girer, duzak lüpüveridi. Birinde engi duzağa gurucam deyi ağaçdan bile düşdüm. Kafam yarıldı. Sıhiye Rahmi Emmi'ye geddig, emmim de bi kekik yağı basıverdi. Bilader kekik yağı da adamı yakıp gavırıyoru. Bildiğin havalara küpledidim. Hindi her payam ağacını gördüksüre, engi düştüğümü hatıllarım. Payam ağacı çiçeğinden başka bi de portakal çiçeğini hazederim. Hööle açdı mı da tır tır tüter. Üsdünde arılar vızılar, gelebekler uçuşur. Yangınım endee portakal çiçeene de.

Benden böönlüğ bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.