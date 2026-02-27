Bilader benim en hazeddiim şarkıcılardan biri de İramedli Müzeyyen Senar abamdı. Dün beerde deggeldi, şarkılarını, türküleri dinledim uzun uzun. Müzeyyen Abamı eskiden beri dinlerim. En hoşuma gedeni de "Bursa'nın ufak tefek dağları, keman olmuş o yarimin kaşları, bi omuzdan bi omuza saçları, a benim esmer güzelim, yarim ile kol kola gezelim" türküsüdü.

Bi de "Bi su içdim destiden, yavrım sensin beni mest eden, aman sensin beni mest eden, cennet mekânı olsun, yavrım seni bana dost eden, Bursalı mısın kadifeli gelin, çaydan mı geçdin, yanağların al al olmuş, konyak mı içdin, içdiğimiz konyak, mezemiz kaymak, sen kimin yarısın yavrım, her yanın oynak, arabaya sen bin, paytona ben, anasını sen al, kızını ben" türküsünü hazederdim.

Engi türküleri eskiden plakdan bi boy dinlerdim. Yangınıdım Müzeyyen Abamın sesine. İramedli Atatürk de Müzeyyen Abamın sesini hazedermiş. Haggatan bilader Müzeyyen Abam döktürdü mü yüreem tipil tipil ederdi, taa da ediyoru.

Ben güccükene Şerfalıların ordan geçerkene İramedli Hayri Emmi, cümbüşülen engi türküleri söyler dururudu. Birinde İramedli Ali Barıd, Topal Hüsnü'nün oolu, Hayri Emmi'nin abisi İramedli Berber Ahmet hep barabar billenmişler, ben de deggeldidim. Vereddileridi Müzeyyen Abamdan söylemeyi.

Hindi endeenlerin hepisi de bu dünyadan göçdü geddi. Onlara da, Müzeyyen Abama da Allah gani gani rahmet eylesin.

Benden bönlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.