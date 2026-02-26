Bilader, her zaman demeyom size "Amat Emmim de çok mıraylanıyoru" deceksiniz deyi emme namım almış yürümüş gari eyice. Anamur'dan Nazmi Okbaz deyi bi gardaşım mektup yollamış, hööle deyoru:

"Hoyn Amat emmi. Napan, ne eden? Saa Anamur'dan yazoorun. Amat emmi ende konuşmaların içinde büyüdüm emme Anamur'da da konuşan galmadı endöyle. Hindi Amat emmi arada bir 'Hoyn' deyivermeyosun, ende Alanya'da 'Hoyn' deme mi milled? Ben fırsat buldugsura okuyorun seni, çok güzelce konular buluyon. Arada bir enderden adamlar anlatıyon ya. O adamlar senin yanına seçmece mi geliyoru, bi de onu deyiver baa. Bana Partallardan Bobuş derler emme asıl adım Nazmi Okbaz. Ekinine domuz sokmasın irabbim. Sana bi de şiir yazdım. Şiir hööle:

Selam ederin Anamur'un bükünden,

Gelemez oldum Alanya'ya yükümden,

Don yırtıldı, hava alıyoru söküğünden.

Amat emmim, eyi bak gendine. Ah varsam Amat emmimin yanına deyom hep, bu gidişile varıcan gibi."

Sağol, varol, nurol Bobuş gardaşım. Haggatan şiirin de güzel olmuş. Ne vakit gelisen Alanya'ya beni bul da, Mamıseedili Hayri'nin Aran Likontası'nda sana bi pagla piyazı yedireen.

Benden bugünlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.