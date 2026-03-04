Bilader öndün benim avrad "Gomşunun düğüne gediceen" dedi. Benim salon düğünlerini hazedmediimi bilir. "Kimile gedicen?" dedim. "Gomşunun gızlarıla" dedi. "Yalınız düğüne gedmeden eveli Bosdancımuharı Caddesi'ne bi gözellig salonu açılmış, gızlar gediceglermiş, ben de varıb saçımı yabdırıcam. Yüzüme gözüme bi bakım yabdırıcam" dedi. Ben de "Bu yaşdan soona regdefeye girsen nolucag? Ahın gedmiş, vahın galmış" dedim, içig gudurtdum avradı. "Nerdeemiş engire?" dedim. Bana tarif eddiine göre İramedli foturafcı Topal Haggı Dayı'nın esgi düggeninin garşısındaamış. Gader Aba deyi bi gözellig usdası varımış. Seksen yaşındaki avradı allar pullar, gelinlig gız gibi ederimiş.

Bilader bu devirde avrad gısmına huylaamacan deyi geçen yazdım. Onun üçün avrada "Ged avrad, gendine bi bakım yabdır" dedim. Gedme desem, günümü güneşimi uçurur, anamdan emdiim südü bunnumdan getirir. Neyise uzadmayalım bilader, benim avrad gomşu gızlarıla barabar Gader Aba'nın yanna varmış.

Düğünden soona avrad geldi. Kapıyı bi açdım, gapıda çiirdim gibi bi garı var. "Ulan bu kim ola?" deyi tingede düşmüşüm. Bi gonuşdudu, benim avrad. Haggatan bilader bi yaşıma taa girdim. Gader Aba benim avradı bildiin bi genc gız edmiş. Engini alırkana bile engile bi gözellii yoodu. Behider olsun Gader Abam. Ahir ömrümde endeenî de gördüm.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.