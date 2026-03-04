Obalı Avgada Gıralı Gadiri Uysal'ı haylıdır görmezdim. Öndün Hacet Köprüsü'nün alt yakasında deggeldi. Elinde ilimon, avgada, muz keseleri var. Fılç gibi terlemiş.

"Nerden gelin?" dedim.

"Amat Emmi, şu torba filancanın, hu filancanın, bunları daadmaya gediyom. Sana da yeni haberlarım var" dedi.

Gari bayaa dilleşdig. Gadiri bi de "Bu sefer niyetliyin. Bağımsızdan mebus aday olucam" dedi.

Ben de "1965 seçimlerinde Alanya'nın Garabuynuzlar Köyü'nde İramedli Haceli Dayı vardı. Bağımsızdan mebus aday oldu. Alanya'nın bütün köylerini eşşeen çiyninde gezdi. Bayaa da mesarif eddi emme seçilemedi. Haceli Dayı, bağımsızdan 70'lerin başında bita adaylığını godu, gene olmadı. Senin Obalı köylün İramedli Cemal Sarıgadıoğlu da 50'lerde bağımsızdan aday oldu. Oba'da Cemaalan'daki gayfenin önünde çog gonușma yabdı emme lekin olmadı" dedim.

Gadiri heyecanlı, adaylaa niyedli. Gari Gadiri'ye "Uzayan gol bizden olsun" dedim.

Gadiri "Kaliteli avgada, ilimon, muz isdeyene zavada eledirim. Yazıya kartımı goverin de arayan beni bulsun" dedi.

Benden bönlög bu gadar. Hadi galın saalıcaala.