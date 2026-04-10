Bilader ündün Golcu Beleni'nin üssakasından aarı gedib gederkene esgiler ağlıma geliverdi. Engirde İramedli Ebelerin Hasan Emmi bi vakıdlar baggal düggeni işledirdi. Addakasında Şerfali'nin Amat Emmi'nin evi vardı. Hadda bi keresinde Şerfali'nin Amat Emmi gamyon gasasından küpleecen derkene elinin orta barmaa gamyon gasasına dakılmış, barmaa gobdu geddiydi. Amat Emmi'nin garşı yakasında Gözlüklü Zeki Emmi'nin evi vardı. Zeki Emmi, halde bayaaca bi gomisyonculug da yabdı. Az ütee dooru geddinde Hacıkadırların begsemedci Hasan Emmi vardı. İramedli Hasan Emmi, oolu İramedli Musdafa'ya çağardında, Musdafa hışım gibi yetişir, çoğu saygıdan, içi gorkudan garşısında zombur zombur titirerdi. Bilisiniz İramedli Musdafa'nın laabı da imamıdı. Güzel de saz çalardı. Bobasına haylaca bi yardım eddi. İk tekerli pisigledile, at arabasıla çarşıda baggal düggenlerine begsemed daatırdı. Allah gani gani iramed eylesin, Musdafa'nın bi asgerlig hikayesi var, hindi bün kayıd yedmeecek, o hikayeyi de salı günü yazıvereem.

