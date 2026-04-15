​Türk siyasetinin yaşayan hafızası, hukuk ve devlet adamlığının sarsılmaz kalelerinden Hüsamettin Cindoruk’u bugün ebediyete uğurladık. Ankara’nın gri göğü altında gerçekleşen bu veda, aslında sadece bir ismin değil, nezaketin, nüktedanlığın ve hukuka olan sarsılmaz inancın da bir dönemine yapılan saygı duruşuydu.

​Emaneti Hukuk, Pusulası Demokrasiydi

​Hüsamettin Cindoruk, sıradan bir siyasetçi değildi. O, en zor zamanlarda ateşten gömlek giymeyi bilen, ihtilallerin gölgesinde bile "hukuk" demekten vazgeçmeyen bir cesaret abidesiydi. Yassıada'nın soğuk salonlarında başlayan mücadelesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin o vakur kürsüsüne kadar uzandı. Meclis Başkanlığı yaptığı dönemde, parlamentonun onurunu her şeyin üzerinde tutmasıyla, bugün bile tüm siyasi partilerin üzerinde uzlaştığı nadir isimlerden biri olmayı başardı.

Siyasetin Zarafetle İmtihanı

​Onun vedasıyla birlikte, siyasetin o eski, nazik ve birleştirici dilinden bir parça daha koptu. En sert siyasi fırtınalarda bile kimseyi kırmadan, dökmeden, sadece zekası ve kelimeleriyle yol alan bir ustaydı o. "Siyasetin beyefendisi" sıfatını laf olsun diye değil, her tavrıyla hak ederek taşıdı. Rakiplerinin bile saygısını kazanan o engin hoşgörüsü, bugünün kutuplaşmış ikliminde en çok arayacağımız miraslardan biri olacak.

​Gökkubbede Kalan Hoş Bir Sada

​Cindoruk, arkasında sadece başarılarla dolu bir kariyer değil, her daim hatırlanacak bir dik duruş bıraktı. Bugün onu toprağa verirken, aslında bir "akil adamı", bir "yol göstericiyi" ve bir "hukuk savaşçısını" uğurladık. Devletin en kritik anlarında sağduyunun sesi olan Cindoruk, Türkiye’nin demokratikleşme yolculuğunda her zaman hatırlanacak bir kutup yıldızı olarak kalacaktır. ​Türk siyasetinin başı sağ olsun. Onu her zaman o vakur duruşu, eksilmeyen gülümsemesi ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla hatırlayacağız.

​Mekanı cennet, ruhu şad olsun.