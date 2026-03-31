​Dünyanın çivisi gerçekten çıktı. Yapay zeka, bir bomba gibi insanlığın tam ortasına düştü. Faydaları elbette yadsınamaz ancak beraberinde getirdiği tehlikeler artık korkunç bir boyuta ulaştı. Bugün gelinen noktada, art niyetli bir elin bir kadın veya erkeğin fotoğrafını alıp, sadece bir talimatla istediği uygunsuz senaryoya yerleştirmesi işten bile değil.

​Bu çok büyük bir tehlike!

​Geçtiğimiz günlerde Survivor programında Gemini Google yapay zeka ile nasıl resim yapıldığının reklamı yapıldı. Bu durumun iki yüzü var: Bir yandan daha fazla insanın bu teknolojiden haberdar olması iyi; çünkü insanlar gördükleri her görsele hemen inanmamayı öğrenecek. Diğer yandan ise kötü; çünkü bu durum, art niyetli kişilere adeta yol gösterip "bakın böyle şeyler yapılabiliyor" diyerek örnek teşkil ediyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine kurulan o çirkin tuzak, eminim birçok kötü niyetli insana ilham, masum insanlara ise ibret olacaktır. Densiz insanların elinde bir silaha dönüşen bu teknolojiyle yuvalar yıkılabilir, masum insanlara iftiralar atılabilir. Ahlaki değerleri sıfıra indirecek, suçsuz insanları işlemedikleri suçların pençesine itecek bir dönemin kapısındayız. Yapay zekanın mutlaka etik bir sınırı, hukuki bir ölçüsü olmalı.

Elbette bu sahte görseller uzman ellerde, adli tıp incelemeleriyle ayırt edilebilir; ancak ilk bakışta buna inanacak binlerce insan olduğu gerçeği, tehlikenin asıl yüzüdür. Gel de çık bu işin içinden...

​Buradan herkese sesleniyorum: Lütfen dikkatli olun. Kimseyle ters düşmemeye, düşman edinmemeye gayret edin; çünkü insanlık artık dijital saldırılara karşı savunmasız bir hale geldi.

​İşin bir de madalyonun öteki yüzü var: Yarın bir gün gerçek videolar ve fotoğraflar ortaya çıktığında, suçluların "Bu yapay zeka ürünüdür" diyerek kamuoyunu yanıltmayacağının garantisi var mı? Bu nasıl bir haldir, dünya nereye gidiyor?

Karanlık emellere alet edilen teknoloji, gerçeği sahteden ayıramayacağımız bir kaosun kapısını aralıyor. Dikkatli olmak yetmez, artık uyanık olma zamanı.