​Son günlerde tanık olduğumuz trajediler, sadece aileleri değil, toplumun geleceği olan öğrencilerimizi de derinden sarstı. Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu; o anları bizzat yaşayan, tanık olan yavrularımızın ruh halini tahmin etmek bile imkansız. Bugün geldiğimiz noktada öğrenciler okula gitmeye korkuyor, veliler ise çocuklarını kapıdan uğurlarken büyük bir endişe taşıyor.

​Peki, zorla okula gönderdiğimiz bir çocuk, zihni korkuyla doluyken derslerine ne kadar odaklanabilir? Okula gitse güvenlik kaygısı, gitmese devamsızlık ve sınıfta kalma korkusu... Bu çocukların günahı ne?

​Derhal Bir Düzenleme Yapılmalı!

​Milli Eğitim Bakanlığı’na ve yetkililere sesleniyorum: Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte psikolojik olarak etkilenen ve güvenlik kaygısı nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere devamsızlık hakkı tanınmalı, bu dönem "devamsızlık" bir engel olmaktan çıkarılmalıdır. Eğitim sadece kağıt üzerindeki notlar değil, çocuğun kendini güvende hissettiği bir ortamda mümkündür.

​Okullar "Güvenli Kale" Olmalı

​Sadece yoklama almak yetmez! Okul girişlerinde ciddi güvenlik önlemleri alınmalı, gerekirse dedektörle aramalar yapılmalı ve her çocuk okul kapısından girdiği an devletin koruması altında olduğunu hissetmelidir.

​Biz ne yaşıyoruz? Kendi evlatlarımızı okulda bile koruyamayacak mıyız? Bu yazı sıradan bir serzeniş değil, bir güvenlik ve beka çağrısıdır. Korkan bir çocuk öğrenemez. Lütfen velilerin çığlığına kulak verin ve bu çocuklara destek olun.