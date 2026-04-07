​Teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerlerken, zihnimizde tek bir soru yankılanıyor: Acaba ilerleme mi kaydediyoruz, yoksa büyük bir tuzağın içine mi çekiliyoruz? Bugün, 5G teknolojisinin gölgesinde kalan o karanlık ihtimalleri masaya yatırmak zorundayız.

​Stratejik Bağımlılık ve Siber Güvenlik

​Son dönemde dünyada yaşanan siber saldırılar ve cihazların uzaktan manipüle edilmesi, bizlere acı bir gerçeği hatırlattı: Teknolojiye hakim olan, dünyaya hakim olur. Eğer kullandığımız cihazların yazılım ve donanımı dışa bağımlıysa, bir savaş durumunda bu cihazların "dijital bir silaha" dönüşmeyeceğinin garantisini kim verebilir? "Tedarik zinciri saldırıları" artık bir komplo teorisi değil, bir güvenlik gerçeğidir.

5G: Görünmez Bir Enerji Deneyi mi?

​4G'den kat kat daha hızlı olduğu söylenen 5G'nin, elektromanyetik kirliliği de beraberinde getirdiği bir gerçek. Bilim dünyasında tartışmalar sürerken biz sormalıyız: Bu kadar yoğun bir radyasyonun, özellikle kalp pili kullananlar ve kronik rahatsızlığı olanlar üzerindeki uzun vadeli etkileri gerçekten ölçüldü mü? Sağlığımızı hıza kurban mı ediyoruz?

​3. Dünya Savaşı ve Teknolojik Üstünlük

​Birçok stratejist, gelecekteki savaşların topla tüfekle değil, sinyal gücüyle ve veri akışıyla kazanılacağını söylüyor. 5G altyapısı, sadece internet hızı değil, otonom askeri sistemlerin de can damarı. Peki, bu ağın içine bu denli entegre olmak bizi bir hedef haline mi getiriyor?

Sonuç olarak; Bizler teknolojiye düşman değiliz ama uyanık olmak zorundayız. Yerli ve milli teknolojinin, dijital bağımsızlığın önemi bugün her zamankinden daha fazla. Kendi güvenliğimizi ve sağlığımızı korumak için teknolojiyi sorgulamadan kabul etmemeli, her zaman bir adım temkinli olmalıyız.