​Yeni bir mevsimin eşiğindeyiz; doğa uyanıyor, güneş yüzünü gösteriyor ama turizm sektöründe yüzler bir türlü gülmüyor. Her yıl büyük umutlarla hazırlanan, "bu sene her şey daha farklı olacak" diyen esnaf, ne yazık ki yine hayal kırıklığıyla karşı karşıya. Ülkemizin bacasız sanayisi turizm, son yıllarda adeta bitmek bilmeyen bir karın ağrısına dönüştü.

Geçtiğimiz sezonun bilançosu zaten ağırdı. Artan maliyetler ve enflasyon kıskacında boğulan pek çok işletme kepenk indirmek zorunda kaldı. Ayakta kalmayı başaranlar ise tüm umutlarını bu yeni sezona bağlamıştı. Ancak evdeki hesap yine çarşıya uymadı. Bölgedeki savaş ortamı ve İsrail-İran gerilimi, turizmin can damarı olan rezervasyonlara darbe vurdu. Birer birer gelen iptal haberleri, sadece esnafı değil, tüm sektörü derin bir sessizliğe gömdü.

Son yıllarda zaten çarşı pazar esnafından ziyade sadece "otel müşterisi" profiline sıkışan sektör, şimdi o kısıtlı kitlenin de iptalleriyle sarsılıyor. Sokaklar boş, dükkanlar sessiz, beklentiler ise yine belirsizliğe teslim.

Maalesef ülkemiz turizminin son tablosu bu: Mücadele eden ama emeğinin karşılığını alamayan mutsuz insanlar ve her sene baltalanan bir sektör. Turizmcinin yüzünün gerçekten güleceği, huzurlu ve bereketli sezonları özlemle bekliyoruz.

