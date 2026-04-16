​Son günlerde tanık olduğumuz olaylar tek bir soruyu akıllara getiriyor: Neler oluyor bize? Okul çağındaki çocuklar silahı nereden buluyor? Hadi buldular diyelim; o tetiği çekecek nefreti, o soğukkanlılığı nereden alıyorlar? Çocuklarımıza okulda ne öğretiliyor, okul çıkışlarında hangi karanlık odaklar çocuklarımızın yolunu gözlüyor?

​Devlet Nerede?

​Sadece üzülmekle, sadece kınamakla bu sorunlar çözülmez. Toplum olarak bir uçurumun kenarındayız ve artık devletimizi derhal göreve davet ediyoruz. Soruyorum size; evlatlarımızı okula da mı göndermeyelim? Can güvenliklerini nerede arayalım?

Film Yapımcılarına ve Kanallara Açık Çağrı

​Buradan film yapımcılarına sesleniyorum: Önünüze gelen senaryolara, bu senaryoların kimlerden geldiğine iyi bakın! Silahlı çatışmalar, mafya düzeni, aile içi şiddet ve aşiret kavgalarını konu alan projelerden artık vazgeçin. Çocuklar bu sahneleri izleyip gerçek hayatın böyle olduğunu sanıyor; şiddeti normalleştiriyor, illegal dünyaları kendilerine idol seçiyorlar.

​Televizyon kanalları adeta birer suç mahalli gibi. Dönemsel film adı altında sürekli kelle kesen, kılıç kuşanan yapımlar; diğer yanda ise gündüz kuşağındaki ahlak sınırlarını zorlayan programlar… "Kimin eli kimin cebinde" belli olmayan bu içeriklerin çoğu, cast ajanslarından getirilen figüranlarla kurgulanmış, gerçekle alakası olmayan sahte senaryolar.

Türk Milleti Bu Değil!

​Ekrana çıkarılan üç beş ahlaksız, koca bir Türk milletini temsil edemez; topluma örnek teşkil edemez! Müge Anlı hariç, topluma faydası olmayan tüm gündüz kuşağı programları yayından kaldırılmalıdır. Mafya temalı yapımların televizyonda yeri olmamalı; izlemek isteyen biletini alıp sinemaya gitmeli. ​Ekranlarda polis ve jandarma haricinde silah taşıyan, şiddet uygulayan hiçbir karakterin yer almasına izin verilmemelidir. Geleceğimiz olan çocuklarımızı bu bataklıktan kurtarmak için devletimizi ve yetkili kurumları acilen sorumluluk almaya çağırıyorum.