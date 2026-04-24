​Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Başta ülkemizin evlatları olmak üzere tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun. Bizler, çocukların her türlü tehlikeden korunduğu, hainlerin ifşa olduğu ve kötülüklerin son bulduğu bir dünya hayal ediyoruz. İyilerin birbirine sımsıkı sarıldığı, merhametin kazandığı bir gelecek istiyoruz.

​Türk toplumu; aile sevgisi, aile terbiyesi ve her şeyin başında gelen saygı kültürüyle dünyaya her zaman örnek olmuştur. Ancak son dönemde sanki birileri Türkiye’nin tam kalbine bir zehir bırakmış gibi, toplumumuzu yavaş yavaş zehirlemeye çalışıyor. Ahlakıyla bilinen Türk toplumu, sanki bu değerlerini yitirmiş gibi gösteriliyor; çocuklarımız ise şiddetle ve silahla yan yana anılmak isteniyor.

​Şunu çok iyi bilmeliyiz ki; üç beş kişinin yaptığı yanlışlar tüm Türkiye’ye mal edilemez. Bunlar planlı eylemlerdir. Bu olayları dışarıdan kumanda edenler, içeriden destek verenler kimlerse, dualarımızla ve dik duruşumuzla karşısındayız. Her kim bu millete zarar vermek istiyorsa, adalet elbet tecelli edecektir.

​Türk milleti asla yıkılmaz ve yıkılmayacaktır. Yıllardır Türk tabusunu, birliğimizi yıkmaya çalışanlar hedeflerine hiçbir zaman ulaşamayacaklar.

​Bugün bayramı biraz buruk kutluyoruz. Aramızda olamayan çocuklarımızı ve onlara siper olan kahraman öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz; biliyoruz ki bizi cennetten izliyorlar. Onların mirasına sahip çıkmak, bu ülkeyi daha huzurlu bir yer haline getirmek hepimizin borcudur.

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!