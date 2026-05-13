​Dünyada dönen devasa oyunların, insanlığı bir cehalet sarmalına hapsetme çabasının tek bir amacı var: Uyuyan, sorgulamayan, itaat eden ve gerçeği aramayan kitleler yaratmak. Çünkü biliyorlar ki aydın bir toplum, sömürü düzeninin önündeki en büyük engeldir. Ancak bir gerçek var ki, insanlık artık uyandı ve bu sistematik sömürüyü fark etmeye başladı, bundan dolayı

​sadece zihinlerimiz değil, ruhumuz da kuşatma altında.

Görüyorsunuz; insanlık çok değişti, o eski samimi gülen yüzler artık kayboldu. Herkes derin bir mutsuzluk ve huzursuzluk içinde. Peki neden? Havadan, karadan ve sudan gelenlere artık çok daha dikkat etmek zorundayız. Nasıl ki bir ilaçla bedensel dengemizi altüst ediyorlarsa, tepemizden püskürttükleri kimyasallar ve doğamıza zerk edilen maddelerle de ruh halimizi, sinir sistemimizi bozuyorlar.

​Bugün "gümbür gümbür" gelen ama derinlikten yoksun bir gençlik kurgulanırken; aslında asıl hedef alınan, tarihin canlı şahitleri olan 40, 50, 60 ve 70 kuşağıdır. Onlar; gerçek tarihi, kültürü ve kökleri bilen son kalelerimiz.

Şimdi ise yeni "virüs safsataları" ve modern yöntemlerle bu hafızayı, yani büyüklerimizi yok etme planları devrede.

Buradan açıkça uyarıyorum: Yaşlılarınızı, büyüklerinizi asla yalnız bırakmayın. Onları hastane koridorlarında bir başlarına, sahipsiz terk etmeyin. Yoğun bakımların sessizliğinde "deney tahtası" olmalarına izin vermeyin. Bir büyüğümüz 20 yıldır aynı ilacı kullanırken birden ilaç degişikligi yapılıyorsa bu ilaçlara çok dikkat edin. Unutmayın ki vicdanını çöpe atmış, ruhunu ticarete satmış birileri için sizin canınız sadece bir rakamdan ibarettir. Onlar ticaretine bakar, siz ise sevdiğinizi kaybedersiniz.

Dikkatli olun... Hem tarihinize hem de o tarihi yaşayan çınarlarınıza sahip çıkın. Uyanık kalın!