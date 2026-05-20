SPOR kamuoyunun yakından tanıdığı gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'de başkan adaylarından biri, Corendon Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ için resmi temaslara başladı. Haberde hangi başkan adayının girişimde bulunduğu belirtilmezken, iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro seviyelerine çıkan genç futbolcuyla daha önce Galatasaray’ın da ilgilendiği basına yansımıştı.

A MİLLİ TAKIM'DAN DAVET BEKLİYOR AMA...

Romanya doğumlu olan Ümit Akdağ, kısa süreli Chelsea altyapı deneyiminin ardından Alanyaspor altyapısına transfer olmuştu. Romanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde forma giyen genç oyuncunun, Romanya A Milli Takımı’ndan davet aldığı ancak Türkiye A Milli Takımı’nı beklediği için henüz karar vermediği iddia edildi. Süper Lig’de gelecek sezondan itibaren uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli oyuncuların önemi artarken, Fenerbahçe’nin Ümit Akdağ’ı uzun vadeli yatırım olarak transfer etmesi bekleniyor.

ALANYASPOR'UN TRANSFER BAŞARISI

Fenerbahçe, daha önce de Alanyaspor’dan yaklaşık 6 milyon Euro karşılığında Oğuz Aydın’ı kadrosuna katmıştı. Öte yandan Alanyaspor, son yıllarda yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çekiyor. Akdeniz temsilcisi geçtiğimiz kış transfer döneminde Uchenna Ogundu’yu 4.5 milyon euro bedelle Augsburg’a satmıştı. Daha önce ise Merih Demiral, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Anastasios Bakasetas ve Vágner Love gibi isimlerin satışlarından önemli gelir elde etmişti. Spor SERVİSİ