TURUNCU-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yeni dönemin hayırlı olmasını diler, Pereira ve ekibine başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz sezon göreve getirilen Joao Pereira, kısa sürede takım üzerinde etkisini göstermeyi başardı. Portekizli teknik adam, Alanyaspor'un başında tüm kulvarlarda toplam 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 17 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Süper Lig'de ise Pereira yönetimindeki Alanyaspor, 34 maçta 7 galibiyet, 16 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Özellikle takımın mücadele gücü ve savunma disipliniyle dikkat çektiği süreçte, turuncu-yeşilliler küme düşme hattından uzak bir görüntü sergiledi.

YÖNETİMDEN GÜVEN MESAJI

Alanyaspor Kulübü yönetiminin yeni sözleşmeyle birlikte Pereira'ya olan güvenini ortaya koyduğu değerlendirilirken, turuncu-yeşillilerin yeni sezonda daha iddialı bir kadro yapılanması hedeflediği öğrenildi. Pereira'nın da yeni sezonda daha güçlü ve rekabetçi bir takım oluşturmak için transfer çalışmalarına yön vereceği belirtildi. Mart 2025'te göreve gelen genç teknik adamın özellikle oyuncularla kurduğu iletişim ve modern futbol anlayışı taraftarlardan da olumlu not aldı. Cemali AYDINOĞLU