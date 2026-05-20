Antalya’nın turizm merkezlerinden Serik’e bağlı Kadriye Mahallesinde yaşanan olay, hem turizm sektöründe çalışan şoförlerin güvenliği hem de Antalya’nın sağlık ve güvenlik altyapısı açısından dikkat çekti. İddiaya göre Litvanyalı boksör Robertas Kotas, kendisini otelden alarak Antalya kent merkezine götüren tur şoförü Mehmet Özkanı, cep telefonunu araçta şarja takmadığı gerekçesiyle darbetti.

15 Mayıs’ta meydana gelen olayda, seyir halindeki araçta başlayan tartışmanın kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştüğü öne sürüldü. Aldığı yumruklara rağmen direksiyon hakimiyetini kaybetmemeye çalışan Mehmet Özkan’ın, aracı güçlükle yol kenarına çektiği belirtildi. Yaşadığı darp nedeniyle baygınlık geçiren Özkan’a ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Özkan’ın sol gözünde, başında, kaburgalarında, kolunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanmalar oluştuğu bildirildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Özkan, saldırgan olduğu iddia edilen Robertas Kotas hakkında resmi şikayette bulundu.

SERİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TALİMAT VERDİ

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, Antalya’daki bir otelde tatil yaptığı belirlenen Robertas Kotas hakkında işlem başlatıldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Kotas, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜVENLİK TARTIŞMASI

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya’da yaşanan bu olay, turizm taşımacılığı yapan sürücülerin çalışma koşullarını ve güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle yoğun sezonda uzun saatler direksiyon başında görev yapan tur şoförleri, zaman zaman benzer gerginliklerle karşı karşıya kalabiliyor.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelinin savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.