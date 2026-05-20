Eğimli arazilerde yaşanan toprak kaymalarına karşı geliştirilen sıra dışı yöntem, düşük maliyeti nedeniyle kısa sürede dikkat çekti. Brezilya’da yaşayan bir çiftçi, beton istinat duvarı için kendisinden yüksek ücret talep edilince çözümü hurda lastiklerde buldu.

Kullanılmayan otomobil lastiklerini değerlendiren çiftçi, eğimli arazide toprağı tutacak alternatif bir sistem kurdu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, lastiklerin üst üste yerleştirilip içlerinin sıkıştırılmış toprakla doldurulduğu görüldü.

Sistemde kullanılmayan lastikler yatay şekilde diziliyor. Daha sonra her lastiğin içi katman katman toprakla doldurulup sıkıştırılıyor. Bu yöntem sayesinde ortaya oldukça ağır ve sağlam bir yapı çıkıyor.

Uzmanlara göre sistemin temel mantığı ağırlık ve sürtünme prensibine dayanıyor. Her lastik, adeta bir yapı taşı gibi davranarak toprağın oluşturduğu baskıya direnç gösteriyor. Özellikle “düşük maliyetli istinat duvarı yapımı” ve “hurda lastikle toprak kaymasını önleme yöntemi” aramalarında bu sistem son dönemde daha fazla ilgi görüyor.

Sistemin en önemli detaylarından biri ise duvarın tamamen düz örülmemesi. Yapının araziye doğru hafif eğimli yapılması gerekiyor. Bu sayede toprağın baskısı doğrudan duvarı itmek yerine zemine dağılıyor.

İnşaat öncesinde zemindeki kök ve bitki örtüsü tamamen temizleniyor. Yağmur sonrası yumuşayan toprakta yapılan tesviye işlemleri ise kurulumu kolaylaştırıyor.

Uzmanlar, sistemin başarısının büyük ölçüde sıkıştırma işlemine bağlı olduğunu belirtiyor. Lastiklerin sadece toprakla doldurulmasının yeterli olmadığı, her katmanın dikkatlice bastırılması gerektiği ifade ediliyor.

Yetersiz sıkıştırma yapılan alanlarda yağmur suyunun toprağı taşıyabildiği ve bunun zamanla duvarı zayıflattığı belirtiliyor. Doğru yapılan uygulamalarda ise sıkışan toprak sertleşerek beton benzeri dayanıklılık oluşturuyor.

Her yeni lastik sırası da bir öncekinin üzerine şaşırtmalı şekilde yerleştiriliyor. Böylece yük dağılımı dengeleniyor ve kayma riski azaltılıyor.

Yöntemin en dikkat çeken taraflarından biri de maliyetinin oldukça düşük olması. Kullanılmış lastikler çoğu oto tamircisi, lastikçi ve servisten ücretsiz alınabiliyor.

Bu durum hem çevreye atılan lastik miktarını azaltıyor hem de ekonomik bir yapı sistemi oluşturuyor.

Uzmanlar yine de lastiklerin yanıcı yapısı nedeniyle çevrede kuru ot ve çöp bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca duvar çevresinde kimyasal ot kurutucu kullanımının risk oluşturabileceği ifade ediliyor.