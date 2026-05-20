SİYASİ partilerin yöneticileri ya da ne bileyim etkili ve yetkili temsilcileri, akıllarına estikçe, canları sıkıldıkça muhtelif konularla ilgili açıklama yaparlar...

Kimse kusura bakmasın ama doğrusunu söylemek gerekirse bir gazeteci olarak bu açıklamaların çoğunu dikkate almam, bakar geçerim...

Ve bıyık altından gülümserim...

Bu açıklamaların çoğu, "Laf olsun, torba dolsun" mealindedir çünkü...

Genellikle 19 Mayıs gibi özel günlerde yapılır...

Çoğunlukla medyadan sorumlu elemanlar tarafından hazırlanan ve servis edilen bu açıklamalarda, üç-beş basmakalıp cümle kurulur...

Yanına bir de "Afilli" fotoğraf iliştirildikten sonra medya kuruluşlarına servis edilir, filan...

Durum genellikle böyledir maalesef...

Ancak...

Her ne kadar azınlıkta olsa da, dikkate alınması gereken, kayda değer açıklama yapanlar da olmuyor değil zaman zaman...

İşte bu türden olanları da insanların gözüne sokmak için elimden geleni yaparım...

Tam da buna örnek gösterebileceğim bir açıklama gördüm geçenlerde...

Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş yapmış...

Özetle demiş ki...

"Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin göz bebeği, Akdeniz’in en önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olan Alanya’mızda; Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde denizcilik, su ürünleri ve gemicilik alanında tek bir bölümün dahi bulunmaması düşündürücü olduğu kadar büyük bir vizyonsuzluğun da göstergesidir...

Bugün denize kilometrelerce uzak şehirlerde bile denizcilik fakülteleri ve bölümleri açılırken; limanı, balıkçılığı, yat turizmi ve deniz kültürü olan Alanya’nın bu alanda yok sayılması kabul edilemez!..

Aynı şekilde örtü altı üretimde Türkiye’nin lokomotifi olan, turfanda tarımın merkezi kabul edilen Alanya’mızda; kendi üniversitemizde ziraat, tarım teknolojileri ve tarımsal üretim alanlarında güçlü bölümlerin bulunmaması da ayrı bir plansızlığın göstergesidir...

Alanya üretiyor ama akademik destek alamıyor!..

Alanya büyüyor ama üniversite vizyonu yerinde sayıyor!..

Bu tablo Alanyamız adına kabul edilemez bir ayıptır!..

Şehrimizin ekonomik gerçeklerinden kopuk, bölgenin ihtiyaçlarını görmezden gelen bu anlayış artık terk edilmelidir...

Biz buradan açıkça çağrıda bulunuyoruz:

Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde acilen; Denizcilik Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü, Ziraat ve Tarım Teknolojileri Fakültesi ile Seracılık ve Tarımsal Ar-Ge Merkezleri kurulmalıdır...

Alanya’nın geleceği masa başında değil, Alanya’nın gerçekleri dikkate alınarak planlanmalıdır!..

Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı olarak; şehrimizin potansiyelini yok sayan anlayışın karşısında, Alanya’nın hakkını savunmaya devam edeceğiz"...

Açıklamayı okuyunca "İşte bu" dedim, kendi kendime...

Bu tür mevzuları gündeme taşımak, gündemde tutmak, üstüne üstüne gitmek son derece önemli...

Abdullah Akkuş'un bu açıklamasını en az benim kadar dikkate alan, kafaya takan, ya da ne bileyim bir kenara not eden etkili ve yetkili isimler oldu mu bilmiyorum...

Olmadıysa "Olsun" lütfen...

Sonuçta kazanan Alanya olur çünkü...

Denemesi bedava...

Nokta...

Fikret Türkoğlu fark yaratacak

ÜMİT Özdağ liderliğinde kurulan Zafer Partisi'nin geçtiğimiz günlerde yapılan Alanya 2. Olağan Kongresi'nde Fikret Türkoğlu, delegelerin tam desteğini alarak yeniden Alanya İlçe Başkanlığı görevine seçildi...

Kongrede güven tazeleyen Başkan Türkoğlu'nun milli değerlerimize vurgu yapması dikkat çekti...

Kongrede, merhum ilçe başkanı Alper Arıkan anısına yayınlanan video, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu...

Alanya, aramızdan zamansız ayrılan Alper Arıkan'ı unutmayacak...

Her fırsatta iyilikle, sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anacak...

Alper Arıkan'ın bıraktığı mirası devralan Fikret Türkoğlu, öyle görünüyor ki, bu mirasın hakkını fazlasıyla verecek...

Kırmayan, dökmeyen, ayrıştırmayan bir anlayışla siyaset yapacaklarını her fırsatta vurguluyor...

Bana öyle geliyor ki, ekibiyle birlikte Alanya siyaset dünyasında kısa sürede fark yaratacak...

Merhum Alper Başkan'dan devraldığı meşaleyi daha yükseklere taşıyacak...

Bu kapasite fazlasıyla var çünkü...

Nokta...

Gençler tarih ve doğayla buluştu



15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde “Gençler Tarihle Buluşuyor” temalı doğa yürüyüşü gerçekleştirildi...

Damlataş Teleferik bölgesinde başlayan yürüyüş programına çok sayıda genç katılım sağladı...

Etkinlik boyunca gençler hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de Alanya’nın tarihi mirasını yakından tanıma fırsatı buldu...

Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle; gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımının artırılması, tarih bilinci ve çevre farkındalığının güçlendirilmesi amaçlanırken, program boyunca birlik, beraberlik ve milli değerler ön plana çıktı...

Böyle güzel bir etkinliğe öncülük eden Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı’yı kutlayalım öncelikle...

Emre Müdür, sessiz, sedasız derinden giderken güzel işlere imza atıyor...

Gösteriş yapmadan, caka satmadan...

İşinin, görevinin hakkını fazlasıyla veriyor...

Ve seviliyor...

Nokta...

Çavuşoğlu'na son görev

TEDAVİ gördüğü hastanede hayata tutunamayarak aramızdan ayrılan Aydın Çavuşoğlu, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı...

Aydın Çavuşoğlu'nun naaşı, cenaze namazı sonrasında Türkler Merkez Mezarlığı'na defnedildi...

Cenaze törenine Çavuşoğlu ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından çok sayıda isim ve vatandaş katıldı...

Zordur böyle ayrılıklar, üzüntülüdür, hüzünlüdür...

Başta önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu olmak üzere, tüm ailesi ve sevenlerinin gözlerinden okunuyordu bu üzüntü ve hüzün...

Bir kere daha "Rahmet" dileyelim...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

KENDİSİNE ait bahçesinde düşerek dizini kıran, hastanede geçirdiği başarılı bir operasyonun ardından kısa sürede taburcu olan ve evinde yan gelip yatmak varken işinin başına dönerek, hizmet ve çalışmaların aksamaması adına tekerlekli sandalye ile oradan oraya koşturan, geçerli mazereti olduğu halde programların aksamasına izin vermeyen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ