Antalya’nın Güvenlik Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir çiğ köfte işletmesi, dükkân camına astığı notla dikkat çekti. İş yerinin kapısına bırakılan “Psikolojik olarak kapalıyız, yarına düşünürüz. Lütfen rahatsız etmeyin” yazısı çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

İş yerinin önünden geçenler yazının fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarında paylaşınca olay kısa sürede yayıldı. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan küçük esnafın durumunu mizahi bir dille anlatan not, birçok kullanıcı tarafından “gerçekçi” ve “samimi” bulundu.

İşletme sahibi Veysel Soyvural, notu çalışanıyla birlikte hazırladıklarını söyledi. Soyvural, son dönemde işlerin ciddi şekilde düştüğünü belirterek ekonomik baskının sadece maddi değil psikolojik etkiler de oluşturduğunu anlattı.

Soyvural açıklamasında, “Bunun bu kadar yayılacağını düşünmedik. İşler gerçekten kötü. İnsanlar güldü geçti ama aslında yaşadığımız durumu anlatıyor” dedi.

Notun paylaşılmasının ardından işletmeye destek mesajları geldiğini söyleyen Soyvural, bazı kullanıcıların adres isteyerek sipariş vermek istediğini ifade etti.

Esnaf, “Kendimizi iyi hissettiğimiz gün açacağız. Kötü hissettiğimiz gün kapatacağız” sözleriyle yaşadıkları süreci anlattı.

Son dönemde özellikle küçük işletmelerde artan maliyetler ve düşen müşteri yoğunluğu nedeniyle benzer şikâyetlerin sıklaştığı görülüyor. Antalya’daki bu olay da ekonomik sıkıntıların günlük hayata nasıl yansıdığını gösteren örneklerden biri oldu.