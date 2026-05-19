İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, aralarında eski belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

DHA’nın aktardığı bilgiye göre gözaltına alınan isimler; eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski CHP’li belediye meclis üyesi Oylum Işık ve Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer oldu.

RÜŞVET VE MAL VARLIĞI AKLAMA SUÇLAMASI

Şüphelilerin, “rüşvet almak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın Beşiktaş Belediyesi’ndeki bazı işlemler ve para trafiği üzerinden genişletildiği belirtiliyor.

Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde ve bazı makam odalarında arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra, suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin avro ele geçirildi.

BAVUL VE KAÇIŞ İDDİASI RESMİ KAYNAKTA YER ALMADI

Bazı haberlerde Bülent Karakaş ve Özlem Demir Karakaş’ın yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığı, kaçış sürecine ilişkin farklı iddialar bulunduğu öne sürüldü. Ancak bu iddialar, DHA’nın servis ettiği resmi operasyon bilgisinde açık şekilde yer almadı. Bu nedenle dosyadaki bu bölüm, iddia olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Dosyaya ilişkin yeni bilgilerin, savcılık ve emniyet sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

SORUŞTURMADA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Gözaltı işlemlerinin ardından şüphelilerin ifadeleri alınacak. Emniyet işlemlerinin tamamlanması sonrası dosya savcılığa gönderilecek. Savcılık, ifade ve delil durumuna göre adli kontrol, serbest bırakma ya da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verebilecek.

Beşiktaş Belediyesi operasyonunda 5 kişinin gözaltına alınması, soruşturmanın yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Dosyadaki suçlamalar ise yargı süreci tamamlanmadan kesin hüküm anlamı taşımıyor.