Tokat’ta etkili olan yağışların ardından Almus Barajı maksimum doluluk seviyesine ulaştı. Barajdaki su seviyesi nedeniyle Turhal’da bazı mahalle ve köylerin taşkın riski altında kalabileceği değerlendirildi.

Tokat Valiliği açıklamasına göre, Turhal Afet Koordinasyon Kurulu Tokat Valisi Abdullah Köklü başkanlığında toplandı. Toplantıda, DSİ ve Meteoroloji verileri üzerinden ilçede alınacak tedbirler değerlendirildi.

15 MAHALLE VE 7 KÖY BOŞALTILACAK

Kurul kararına göre Turhal’da Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova mahalleleri geçici olarak tahliye edilecek.

Tahliye kapsamına alınan köyler ise Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak ve Samurçay olarak açıklandı.

YEŞİLIRMAK HATTI İÇİN TAŞKIN UYARISI

Yetkililer, Almus Barajı’ndaki doluluk nedeniyle Yeşilırmak havzasında su seviyesinin yükselebileceğini bildirdi. Bu nedenle özellikle dere yatağına yakın, düşük kotlu ve taşkın riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların ekiplerin yönlendirmelerine uyması istendi.

Tokat Valiliği, kararın can güvenliği amacıyla alındığını belirtti. Tahliye sürecinin AFAD, jandarma, polis, belediye ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütüleceği öğrenildi.

VATANDAŞLARA “UYARILARI TAKİP EDİN” ÇAĞRISI

Bölgede yaşayan vatandaşlardan resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri istendi. Tahliye kararı bulunan mahalle ve köylerde vatandaşların zaman kaybetmeden güvenli alanlara geçmesi gerektiği vurgulandı.

Tokat Turhal Almus Barajı tahliye kararı, bölgede yaşayan binlerce kişi için doğrudan günlük hayatı etkileyen bir sürece dönüştü. Özellikle evini, iş yerini ve hayvanlarını bırakmak zorunda kalan vatandaşlar için tahliye noktalarındaki yönlendirmeler önem taşıyor.