Alanya Atatürk Caddesi’nde yürütülen çevre düzenlemesi ve taş döşeme çalışmaları sırasında korkutan bir olay yaşandı. Çalışma alanına kum taşıyan ağır tonajlı kamyon, kaldırım üzerinden geçtiği sırada zeminin çökmesiyle çukura düştü.

Edinilen bilgilere göre olay, Atatürk Caddesi üzerinde belediyenin taş döşeme çalışması yaptığı bölgede meydana geldi. Taşların altına serilmek üzere kum getiren kamyon, kaldırım bölümüne çıktığı sırada zeminin ağırlığa dayanamaması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökme sonrası kamyonun arka tekerlekleri ve kasa bölümü oluşan çukura saplandı. Araç yan yatarak askıda kalırken, cadde üzerindeki işçiler ve çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması ve çöken kaldırım bölümünde güvenlik önlemi alınması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Atatürk Caddesi gibi yaya ve araç hareketliliğinin yoğun olduğu bir noktada yaşanan olay, ağır tonajlı araçların kaldırım ve çalışma alanlarındaki geçiş güvenliğini yeniden gündeme getirdi.