ALANYA'nın Kargıcak Mahallesi'nde ikamet eden Rus uyruklu Olena Yüksel'in vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Olena Yüksel'in cenazesi bugün saat 15.30'da Kargıcak Sahil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yüksel'in, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden sağlık sürecine ilişkin yaptığı paylaşımlar da dikkat çekmişti. Özel bir hastaneden çıkarıldıktan sonra Alanya'daki bir hastanede tedavi sürecine devam ettiğini belirten Yüksel, maddi zorluklar ve tedavi sürecine dair yaşadıklarını paylaşmıştı.

Paylaşımında, tedavi masraflarının yüksekliğine ve destek çağrılarına da değinen Yüksel, kendisine uzanan yardım eli için teşekkür etmişti.