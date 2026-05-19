Gazipaşa’da gece saatlerinde ortaya atılan gözaltı iddiaları ilçede kısa sürede gündem oldu. Edinilen bilgilere göre, bazı eczacılar hakkında operasyon düzenlendiği ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

İLÇEDE KISA SÜREDE YAYILDI

İddiaların sosyal medya ve yerel çevrelerde hızla yayılması sonrası gözler resmi kurumlardan yapılacak açıklamalara çevrildi. İlçede konuşulan bilgilere göre yürütülen çalışmanın, eczane işlemleri ve reçete incelemeleri ile bağlantılı olabileceği ileri sürülüyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Operasyon iddialarıyla ilgili şu ana kadar savcılık, emniyet ya da sağlık kurumlarından resmi bir açıklama yapılmadı. Gözaltı sayısı ve soruşturmanın kapsamına ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Gazipaşa’daki bazı eczanelerin gece saatlerinde kapalı olması da ilçede dikkat çekti. Konuyla ilgili resmi makamların yapacağı açıklamanın ardından detayların netleşmesi bekleniyor.