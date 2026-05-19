Alanya'nın tanınmış ailelerinden Arı ve Tekin ailesini yasa boğan acı haber geldi. Merhum Alparslan Arı'nın eşi, Sevim Altuna'nın kızı, Alanya eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tuna Tekin'in ablası ve Alanya eski Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin'in kayınvalidesi Gülbin Arı hayatını kaybetti.

Mahir Arı'nın eşi, Mert ve Yiğitalp'in annesi olan Gülbin Arı'nın vefatı, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi ve hukuk camiasında büyük üzüntü yarattı. Gülbin Arı'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Aşağı Oba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DİM TAZİYELERİNİ İLETTİ

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, bugün aileye taziye ziyaretinde bulundu. Dim, merhume için taziye dileklerini Başsavcı Tekin'e iletti. Yeni Alanya Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Arı ve Tekin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

