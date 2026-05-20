ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde eğitim ve çocuk gelişimi alanında hizmet verecek olan Mavi Kum Gündüz Bakımevi'nin açılışına iş, siyaset ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı. Renkli görüntülere sahne olan törende misafirler, yeni eğitim yuvasını yakından inceleme fırsatı buldu. Açılış boyunca davetlilerle tek tek ilgilenen Nur Anılgan, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, çocukların güvenli, huzurlu ve sevgi dolu bir ortamda eğitim alabilmesi için yola çıktıklarını söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÖZEL BİR ORTAM HAZIRLADIK"

Yeni nesil eğitim anlayışıyla hazırlanan gündüz bakımevinin modern yapısı ve ferah sınıfları davetlilerden tam not aldı. Çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği şekilde tasarlanan merkezde oyun alanları, etkinlik bölümleri ve gelişim odaklı eğitim alanları dikkat çekti. Nur Anılgan, açılışta yaptığı kısa konuşmada, çocukların sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Burada çocuklarımızın kendilerini mutlu, güvende ve özel hissetmeleri bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Açılışa katılan davetliler, Anılgan ailesini tebrik ederek yeni işletmenin Alanya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından misafirler mekânı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Samimi atmosferiyle dikkat çeken organizasyon, gün boyunca sohbetler ve hatıra fotoğraflarıyla devam etti. Cemali AYDINOĞLU