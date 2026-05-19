Alanya’da yaşanan olay, Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesinde yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Hikmet Arısoy’dan bir süre haber alamayan yakınları, yaşlı adamı yatak odasında hareketsiz halde buldu.

Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arısoy’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ahmet Hikmet Arısoy’un cenazesi, ölüm nedeninin netleşmesi için Alanya Belediyesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahmutlar Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası apartman sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı öğrenildi.

Alanya Mahmutlar’da yaşlı adam evinde ölü bulundu olayıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.