Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen müdahalenin ardından Türkdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.

17 MAYIS’TA HASTANEYE BAŞVURDU

ALKÜ’den yapılan resmi açıklamaya göre Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 17 Mayıs 2026 Pazar günü öğle saatlerinde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından kardiyoloji ekipleri tarafından detaylı kontroller gerçekleştirildi.

ANJİYO YAPILDI, STENT TAKILDI

Tetkikler sonucunda Rektör Türkdoğan’a anjiyo işlemi uygulandı ve gerekli görülen damar bölgesine stent takıldı. Müdahalenin başarılı geçtiği, tedavi sürecinin doktor gözetiminde sürdürüldüğü ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TABURCU EDİLDİ

Hastanedeki tedavi ve gözlem sürecinin tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Türkdoğan’ın taburcu edildiği açıklandı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ailesi olarak Sayın Rektörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

ALANYA’DA GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Alanya’nın yükseköğretim hayatında önemli bir rol üstlenen ALKÜ’nün Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğunun açıklanması, üniversite camiası ve Alanya’da memnuniyetle karşılandı. Akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaştı.