Fransa'nın Metz şehrinde bulunan Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen dünyaca ünlü "Duvara Bantlanmış Muz" (Komedi) eseri hırsızlığa kurban gitti. Güvenlik görevlilerinin eserin yerinde olmadığını fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verilirken, yetkililer çalınan meyvenin yerine vakit kaybetmeden yenisini yerleştirdi.

Müze yönetiminden yapılan açıklamaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler hakkında hırsızlık suçlamasıyla resmi suç duyurusunda bulunuldu. Popüler kültürün en çok tartışılan parçalarından biri olan ve İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan imzasını taşıyan eserin orijinal versiyonları, daha önce Art Basel Miami sanat fuarında büyük ilgi görmüştü.

ESERİN DEĞERİ NE KADAR?

"Komedi" adıyla bilinen tartışmalı çalışmanın ilk iki versiyonu geçmişte 120'şer bin dolardan alıcı bulmuştu. Eserin üçüncü kopyası için ise 150 bin dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmişti. Habere konu olan güncel sergileme versiyonunun değerinin 6,2 milyon dolar seviyelerine ulaştığı ifade edilen çalışma, sanat dünyasında fiyat ve değer algısını yeniden sorgulatmasıyla öne çıkıyor.

SANATÇININ İLK ÇALINAN ESERİ Mİ?

Hiciv dolu heykelleri ve enstalasyonlarıyla tanınan Maurizio Cattelan'ın çalışmaları ilk kez hırsızların hedefi olmuyor. Sanatçının 18 karat altından ürettiği klozet biçimli heykeli de 2019 yılında benzer bir olaya sahne olmuştu. İngiltere'deki Bleinheim Sarayı'nda sergilendiği sırada çalınan bu parça, sanatçının sıra dışı tarzının getirdiği fiziksel güvenlik zorluklarını genel kamuoyunun gündemine taşımıştı.