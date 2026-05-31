Alanya’da meydana gelen trafik kazası bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kestel Mahallesi Dim Çayı Tüneli çıkışında yaşandı. Edinilen bilgilere göre Bilal Ulaş’ın kullandığı panelvan, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesinin ardından beton istinat duvarına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bilal Ulaş, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: Mehmet AL