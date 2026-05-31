Denizli’de meydana gelen ve büyük üzüntü yaratan yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olarak açıklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, AFAD, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araçta bulunan bazı yolcuların yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybedenler arasında otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün ile yolcular Civan Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Hayriye Arıkan, Merve Erik, Zehra Eyiol, Kırgızistan vatandaşı Güli Tayboya ve Fatma Kartal yer aldı.

Kazanın ardından ortaya çıkan detaylardan biri de baba Civan Şen’in son anları oldu. Edinilen bilgilere göre Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen’i koruyabilmek için üzerine kapanmaya çalıştı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan 33 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 17 kişi taburcu edilirken, 16 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yetkililer, yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

DNA İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle yaşamını yitiren bazı kişilerin kimlik tespitinin DNA incelemesiyle netleştirileceği öğrenildi. Bu kapsamda Denizli Adli Tıp Kurumu’na gelen yakınlardan örnekler alındı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenazelerin ailelerine teslim edilmesi bekleniyor.

YOLCULARIN İFADESİ SORUŞTURMADA ÖNEM KAZANDI

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada yaralı yolcuların ilk ifadeleri dikkat çekti. Yolcuların jandarmaya verdiği bilgilerde, şoför Mustafa Fevzi Merdün’ün kazadan yaklaşık 20 dakika önce otoyolda seyir halindeyken araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü emniyet şeridine çektiği, araçtan inerek kontrol yaptığı ve daha sonra yoluna devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin teknik inceleme ve bilirkişi raporlarının ardından netlik kazanacağını açıkladı.