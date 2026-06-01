Alanya İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince 31 Mayıs Pazar günü yapılan operasyonda anlık uyuşturucu satışı yaptığı ve uyuşturucu maddeyi şehir dışından temin ettiği tespit edilen şüpheliyi Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir otele yapılan şok operasyonda odasında gizlenmiş yaklaşık 500 milyon içimlik A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken otel odasında uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi sevk edildiği Alanya Nöbetçi Mahkemece tutuklandı. Mehmet AL