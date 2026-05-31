Denizli-Aydın Otoyolu’nda meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasının ardından, hayatını kaybedenlerin yakınlarının acı bekleyişi sürüyor. İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm’e ait yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev aldığı kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri için aileler Denizli Adli Tıp Kurumu önünde toplandı.

Kazada hayatını kaybedenler arasında Alanya’dan yolcuların da bulunduğu öğrenilirken, yakınları kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Kurum önünde zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, ailelere yetkililer tarafından süreç hakkında bilgi veriliyor.

Yetkililer, cenazelerin kesin kimliklendirilmesi amacıyla DNA incelemelerinin sürdüğünü açıkladı. Alınan örneklerin eşleştirilmesinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kaza, Denizli-Aydın Otoyolu’nun Tırkaz Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre kontrolden çıkan otobüs bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde otobüsün yaklaşık 125 metre boyunca bariyerleri sürüklediği tespit edildi. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Yetkililer, hem kazanın oluş şekli hem de yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.