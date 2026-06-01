Beste Açar ile Kayahan’ın eşi İpek Açar Kömürcü arasında uzun süredir devam eden telif ve miras tartışmaları sürerken, bu kez tartışmanın odağında Nilüfer yer aldı. Açar’ın paylaşımı, magazin dünyasında kısa sürede geniş yankı buldu.

NİLÜFER’İN YENİ ŞARKI DUYURUSU SONRASI PAYLAŞIM GELDİ

Beste Açar, Nilüfer’in yeni bir şarkı projesini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımladı. Çocukluk yıllarına kadar uzanan bazı iddiaları gündeme taşıyan Açar, Nilüfer’e yönelik sert ifadeler kullandı.

Paylaşımında, Kayahan’ın daha önce duyulmamış eserlerinin değerlendirilmesi konusunda yıllardır mücadele verdiğini belirten Açar, yaşanan sürece tepki gösterdi.

TELİF HAKLARI TARTIŞMASINI YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Açar açıklamasında, Kayahan’ın eserlerine ilişkin haklar konusunda geçmişte yaşanan anlaşmazlıklara da değindi. Özellikle telif hakları ve eserlerin kullanımıyla ilgili iddialarını yeniden gündeme getiren Açar, bazı hukuki adımlar atılacağını söyledi.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır babamın hiç duyulmamış şarkılarının söylenmesi için mücadele ediyorum. Hak eden, vicdanlı ve dürüst sanatçılar bu eserleri seslendirecek.”

HUKUKİ SÜREÇ MESAJI VERDİ

Beste Açar, açıklamasının devamında avukatıyla görüştüğünü ve gerekli adımların atılacağını belirtti. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımda hem Nilüfer’e hem de İpek Açar Kömürcü’ye yönelik eleştiriler yer aldı.

Taraflardan ise haberin yayına hazırlandığı saat itibarıyla konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmedi.

Kayahan ile Nilüfer’in geçmişte hem müzikal hem de özel hayatları nedeniyle uzun yıllar kamuoyunun gündeminde yer aldığı biliniyor. Nilüfer, kariyerinde birçok Kayahan eserini seslendirmiş ve bu çalışmalar Türk pop müziğinin unutulmaz projeleri arasında gösterilmişti.