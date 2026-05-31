İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Aydın-Denizli Otoyolu'nda bariyerlere çarpmasının ardından çıkan yangın, çok sayıda ailenin hayatını değiştirdi. Facianın en ağır hissedildiği yerlerden biri de Alanya oldu.

Kazada yaşamını yitirenler arasında Alanya'dan Hayriye Arıkan ile Demirtaş Mahallesi'nden Merve Erik'in yanı sıra Alanya'da yaşayan Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen de yer aldı.

EVLAT ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Edinilen bilgilere göre aslen Mardinli olan Şen ailesi, İzmir'de yaşayan evlatlarını ziyaret ettikten sonra Antalya'ya dönmek üzere otobüse bindi.

Kazada hayatını kaybeden Civan Şen'in son anlarında oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumaya çalıştığı bilgisi ortaya çıktı. Baba ve oğlunun ölümü, yakınlarını ve Alanya'daki tanıdıklarını derin üzüntüye boğdu.

YENİ EVLİ ÇİFTTEN ACI HABER

Faciada yaşamını yitiren Merve Erik'in yaklaşık iki ay önce Sami Erik ile evlendiği öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Sami Erik'in tedavisi sürüyor.

Genç çiftin kısa süre önce evlilik hazırlıklarını tamamlayarak yeni bir hayat kurduğu belirtildi.

ESKİ MUHTAR YOĞUN BAKIMDA

Kazada ağır yaralanan isimlerden birinin de Türktaş Mahallesi'nin önceki dönem muhtarı Mehmet Arıkan olduğu öğrenildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Arıkan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YANGIN VE TAHLİYE SÜRECİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın ardından çıkan yangının otobüs içinde büyük paniğe yol açtığı öğrenildi. Olayın görgü tanıkları ve yakınları, yangının özellikle aracın ön bölümünde etkili olduğunu ifade ederken, yaşanan tahliye sürecinin de soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Kazanın kesin nedeni ile yangının nasıl yayıldığına ilişkin teknik inceleme sürüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi raporları bekleniyor.