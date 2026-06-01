CHP’de mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmeler sürerken, gözler yeniden olası cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, katıldığı televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde adayını açıklayacağını ileri sürdü.

Gezici, açıklamanın haziran ayının ortalarına doğru yapılabileceğini belirterek, adaylık konusunda edindiği bilgilerin kulis niteliği taşımadığını savundu.

“KULİS DEĞİL, NET BİLGİ” İDDİASI

Programda konuşan Gezici, kamuoyunun beklemediği bir isimle karşılaşabileceğini ifade etti. Adayın ismini açıklamayan Gezici, bunun “çok güçlü” ve seçim kazanma potansiyeli bulunan bir isim olduğunu öne sürdü.

Siyasi çevrelerde dikkat çeken açıklamalar arasında, adayın geniş kesimlerden destek görebileceği yönündeki değerlendirmeler de yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL VURGUSU

Gezici’nin en çok konuşulan açıklamalarından biri ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ilişkin sözleri oldu.

Açıklanacak adayın parti içinde güçlü bir kabul göreceğini savunan Gezici, “Özgür Özel’in bile hayır diyemeyeceği bir isim” ifadesini kullandı.

HANGİ İSİMLER GÜNDEMDE?

Program sırasında olası adaylar arasında birçok siyasi isim tartışıldı. İlhan Kesici, Muharrem İnce, Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Ali Babacan, Meral Akşener, Abdullah Gül ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isimleri gündeme geldi.

Öte yandan CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Kuşoğlu da bir gün önce katıldığı televizyon programında, Kılıçdaroğlu’nun destekleyebileceği isim olarak Mansur Yavaş’a işaret eden değerlendirmelerde bulunmuştu.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu tarafından cumhurbaşkanı adaylığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Siyasi gündemde yer alan iddiaların doğruluğu konusunda netlik bulunmazken, gözler önümüzdeki günlerde CHP cephesinden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.