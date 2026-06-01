Türkan Biçer'in yedinci kattan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni deliller gün yüzüne çıktı. Soruşturma makamlarının aktardığına göre, genç kadının ölümünden kısa süre önce tutuklanan nişanlısı Fatih Özşen ile yaşadığı tartışma güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın hemen ardından Türkan Biçer'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı Fatih Özşen ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadının ailesi, olayın kaza olmadığını öne sürerek şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını talep etti.

KAMERA KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, olay gecesine dair kritik detayları ortaya koydu. Kayıtlarda, Türkan Biçer ve Fatih Özşen'in taksiyle apartman önüne geldikleri ve bina girişinde tartıştıkları tespit edildi. Şüpheli Özşen'in genç kadını iterek zorla asansöre bindirdiği anlar da görüntülere yansıdı.

İlerleyen dakikalarda evin balkonunda yaşanan hareketliliğin ardından Biçer'in aşağı düştüğü belirlendi. Görüntülerin devamında, nişanlısının önce dışarı çıktığı, ardından tekrar eve giderek bir çarşaf alıp aşağı indiği anlar da resmi kayıtlara geçti.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERDE HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yüksekten düşme şeklindeki şüpheli ölümlerde, olay öncesi yaşanan fiziksel tartışmalar ve kamera kayıtları soruşturmanın hukuki temelini doğrudan etkiliyor. Mevcut hukuki uygulamalara göre, mağdurun ölümünden hemen önce şiddet gördüğünü kanıtlayan görsel deliller, dosyanın ailenin talep ettiği gibi 'kasten öldürme' kapsamında değerlendirilmesi için önemli bir zemin oluşturuyor. Kesin hukuki niteleme, otopsi raporu ve olay yeri inceleme sonuçlarının tamamlanmasıyla netleşecek.