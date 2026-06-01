İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda çok sayıda adrese girildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 62 şüpheliden 50’si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç da bulunuyor.

SUÇLAMALAR NELER?

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre soruşturmada belediye yönetimi ve bazı çalışanlara yönelik birden fazla iddia yer alıyor. Dosyada; Belediye imkanlarının kullanılarak suç örgütü kurulduğu, İnşaat ve imar süreçlerinde müteahhitlerden rüşvet alındığı, Ruhsat ve imar işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, Belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların kişisel amaçlarla kullanıldığı, Belediye hakkında paylaşım yapan bazı kişilere yönelik darp olaylarının yaşandığı, Fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği iddiaları bulunuyor. Soruşturma dosyasında özellikle Buca Belediyesi imar süreçlerinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerinde durulduğu öğrenildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir merkezli yürütülen operasyonun 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.