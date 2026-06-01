Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna yönelik planlamasında önemli bir değişikliğe gittiği ileri sürüldü. İddialara göre federasyon, geçmiş yıllardaki uygulamaların aksine kulüp başkanlarının turnuvaya katılımını ücretsiz karşılamayacak.

Futbol kulislerinde konuşulan bilgilere göre TFF, profesyonel liglerde mücadele eden kulüplere gönderdiği yazıda organizasyona katılmak isteyen başkanlar için 15 bin dolarlık katılım bedeli belirledi. Başkanların eşleriyle birlikte seyahat etmek istemesi halinde ise bu rakamın 24 bin dolara çıktığı öne sürüldü.

EURO 2024 TARTIŞMALARININ ARDINDAN GELDİ

Kararın arka planında, EURO 2024 sürecinde gündeme gelen ağırlama ve organizasyon harcamalarının bulunduğu değerlendiriliyor. O dönemde federasyonun davetli politikası ve bütçe kullanımı kamuoyunda geniş şekilde tartışılmıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki mevcut yönetimin ise daha kontrollü bir organizasyon modeli oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

BİLETLER PROTOKOL DEĞİL, BİRİNCİ KATEGORİDEN

İddialara göre Dünya Kupası maçları için kulüp başkanlarına verilecek biletler VIP protokol tribünlerinden değil, birinci kategori tribünlerden tahsis edilecek. Böylece organizasyon maliyetlerinin azaltılmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

FUTBOLCULAR VE SPONSORLAR İÇİN AYRI KONTENJAN

Planlamada futbolcular ve teknik ekip için aileleriyle birlikte kullanılmak üzere toplam 250 bilet ayrıldığı belirtiliyor. Sponsorlar için de yaklaşık 250 kişilik ayrı bir kontenjan oluşturulduğu öne sürülüyor.

Ayrıca TFF Yönetim Kurulu üyelerine kişi başına üç bilet hakkı tanındığı iddialar arasında yer alıyor.

GENEL KURUL ÖNCESİ GÜNDEM OLDU

Söz konusu uygulamanın, TFF’nin 7-8 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceği mali genel kurul öncesinde ortaya çıkması dikkat çekti. Uzun yıllardır büyük futbol organizasyonlarına federasyon desteğiyle katılan kulüp yöneticilerinin bu uygulamaya nasıl yaklaşacağı merak ediliyor.

İddiaların doğruluğuna ilişkin TFF’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konunun önümüzdeki günlerde futbol kamuoyunda daha geniş şekilde tartışılması bekleniyor.