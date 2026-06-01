Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Zam hesabında şu ana kadar Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon verileri kesinleşti.

TÜİK’in açıkladığı Nisan verisine göre aylık enflasyon yüzde 4,18, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 oldu. Böylece yılın ilk 4 ayında oluşan kümülatif enflasyon yüzde 14,64’e çıktı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN 4 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

Mevcut tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak hesaplandı. Bu oran, Mayıs ve Haziran enflasyonunun eklenmesiyle değişecek.

Kesin Temmuz zammı, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından ortaya çıkacak. Bu nedenle emekliler açısından son iki veri doğrudan maaş hesabını belirleyecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNDE ORAN FARKLI

Memur ve memur emeklileri için hesaplama toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre yapılıyor. 4 aylık verilere göre bu grupta zam oranı şimdilik yüzde 10,51 seviyesinde.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki değerlendirmesinde memur emeklilerinin seyyanen zam beklentisine de dikkat çekti. Karakaş, Ankara kulislerinde ek iyileştirme beklentisinin zayıf olduğunu belirtti.

GÖZLER MAYIS ENFLASYONUNDA

Mayıs ayı enflasyon verisi bu hafta açıklanacak. Ardından Haziran verisiyle birlikte Temmuz zammı kesinleşecek.

Piyasa beklentilerine göre Mayıs ve Haziran aylarında sınırlı artış gelmesi halinde bile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 18 bandına yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Ancak memur ve memur emeklilerinde nihai oran, toplu sözleşme hükümleri nedeniyle farklı hesaplanacak. Bu nedenle iki grup arasında Temmuz zammı açısından belirgin fark oluşabilir.